ЗС РФ просунулися біля восьми населених пунктів, — DeepState (карти)

Аналітики наголошують, що росіяни мають успіхи у кількох областях. В Генеральному штабі розповіли, що минулого дня було більш ніж 100 бойових зіткнень.

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Російські окупанти просунулись відразу біля декількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, оновивши карти у реальному часі.

Зокрема, ЗС РФ мають успіх поблизу біля Калинівки.

Ворог пройшов вперед поблизку Калинівки Фото: DeepState

Також вони просунулись біля Часового Яру.

Ситуація в Часовому Ярі

Окрім того, ворог має успіх поблизу Григорівки.

Ситуація поблизу Григорівки Фото: DeepState

Аналітики також повідомляють про просування ворога поблизу Вугледару.

ЗС поблизу Вугледару Фото: DeepState

Російські війська також пройшли вперед поблизу Ольгівки.

Ситуація поблизу Ольгівки Фото: DeepState

Також у ворога є певний успіх поблизу Крем'яного.

Ситуація біля Крем'яного Фото: DeepState

ЗС РФ також пройшли вперед в Цукуриному та у Золотій Ниві.

ЗС РФ просунулись біля Цукуриного Фото: DeepState

Російські війська поблизу Золотої Ниви Фото: DeepState

За інформацією Генштабу, станом на 22:05 13 жовтня, відбулося 105 бойових зіткнень. Військові зазначають, що найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках. Також, тривав бій поблизу Золотої Ниви.

"На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції наших підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій", — додали у відомстві.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що РФ захопила 3 населені пункти в Донецькій області. За інформацією, Збройні Сили окупанта вперлися в позиції Сил оборони. Але частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить прямо на плечах українських бійців.

Також Фокус писав, що змінилась ситуація і в Курській області. Стало відомо, що ворог активізувався біля кількох селищ. Окрім того, на цій ділянці фронту збільшилася сіра зона в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху, де противник тисне. Так само ЗС РФ здійснюють тиск на Ольгівку.

В іноземних ЗМІ зазначають, що окупаційні російські війська продовжують своє просування на сході України. Однак за це вони платять за це дуже шалену ціну, буквально обмінюючи солдат на території, і "цьому не видно кінця".