ВС РФ продвинулись возле восьми населенных пунктов, — DeepState (карты)
Аналитики отмечают, что россияне имеют успехи в нескольких областях. В Генеральном штабе рассказали, что за прошедший день было более 100 боевых столкновений.
Российские оккупанты продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, обновив карты в реальном времени.
В частности, ВС РФ имеют успех вблизи возле Калиновки.
Также они продвинулись возле Часового Яра.
Кроме того, враг имеет успех вблизи Григорьевки.
Аналитики также сообщают о продвижении врага вблизи Угледара.
Российские войска также прошли вперед вблизи Ольговки.
Также у врага есть определенный успех вблизи Кремневого.
ВС РФ также прошли вперед в Цукурино и в Золотой Ниве.
По информации Генштаба, по состоянию на 22:05 13 октября, произошло 105 боевых столкновений. Военные отмечают, что самой горячей оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. Также, продолжался бой вблизи Золотой Нивы.
"На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака вблизи Часового Яра захлебнулась, вблизи Ступочек продолжается бой", — добавили в ведомстве.
Напомним, 11 октября стало известно, что РФ захватила 3 населенных пунктав Донецкой области. По информации, Вооруженные Силы оккупанта уперлись в позиции Сил обороны. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит прямо на плечах украинских бойцов.
Также Фокус писал, что изменилась ситуация и в Курской области. Стало известно, что враг активизировался возле нескольких поселков. Кроме того, на этом участке фронта увеличилась серая зона в районе Новоивановки и Зеленого Пути, где противник давит. Так же ВС РФ осуществляют давление на Ольговку.
В иностранных СМИ отмечают, что оккупационные российские войска продолжают свое продвижение на востоке Украины. Однако за это они платят за это очень бешеную цену, буквально обменивая солдат на территории, и "этому не видно конца".