ВС РФ продвинулись возле восьми населенных пунктов, — DeepState (карты)

Аналитики отмечают, что россияне имеют успехи в нескольких областях. В Генеральном штабе рассказали, что за прошедший день было более 100 боевых столкновений.

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Российские оккупанты продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, обновив карты в реальном времени.

В частности, ВС РФ имеют успех вблизи возле Калиновки.

Враг прошел вперед вблизи Калиновки Фото: DeepState

Также они продвинулись возле Часового Яра.

Ситуация в Часовом Яру

Кроме того, враг имеет успех вблизи Григорьевки.

Ситуация вблизи Григорьевки Фото: DeepState

Аналитики также сообщают о продвижении врага вблизи Угледара.

ВС вблизи Угледара Фото: DeepState

Российские войска также прошли вперед вблизи Ольговки.

Ситуация вблизи Ольговки Фото: DeepState

Также у врага есть определенный успех вблизи Кремневого.

Ситуация возле Кремневого Фото: DeepState

ВС РФ также прошли вперед в Цукурино и в Золотой Ниве.

ВС РФ продвинулись возле Цукурино Фото: DeepState

Российские войска вблизи Золотой Нивы Фото: DeepState

По информации Генштаба, по состоянию на 22:05 13 октября, произошло 105 боевых столкновений. Военные отмечают, что самой горячей оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. Также, продолжался бой вблизи Золотой Нивы.

"На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака вблизи Часового Яра захлебнулась, вблизи Ступочек продолжается бой", — добавили в ведомстве.

Напомним, 11 октября стало известно, что РФ захватила 3 населенных пунктав Донецкой области. По информации, Вооруженные Силы оккупанта уперлись в позиции Сил обороны. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит прямо на плечах украинских бойцов.

Также Фокус писал, что изменилась ситуация и в Курской области. Стало известно, что враг активизировался возле нескольких поселков. Кроме того, на этом участке фронта увеличилась серая зона в районе Новоивановки и Зеленого Пути, где противник давит. Так же ВС РФ осуществляют давление на Ольговку.

В иностранных СМИ отмечают, что оккупационные российские войска продолжают свое продвижение на востоке Украины. Однако за это они платят за это очень бешеную цену, буквально обменивая солдат на территории, и "этому не видно конца".