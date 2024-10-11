РФ захватила 3 населенных пункта в Донецкой области: куда дальше пойдут оккупанты, — DeepState

По словам аналитиков, ВС РФ уперлись в позиции Сил обороны. Но часть из них подготовлена ​​недостаточно качественно, часть расположена совершенно бессмысленно, так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах украинских бойцов.

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Российские войска оккупировали 3 населенных пункта в Донецкой области в районе Мирнограда. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

В отчете говорится, что речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яре.

Бои в Донецкой области Фото: DeepState

Аналитики отметили, что в последнее время, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но россияне постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Отмечается, что в определенных местах ВС РФ уперли и не имели успехов, однако есть участки, которые они смогли прощупать на слабость.

"Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", — сказано в отчете.

В DeepState заявили, что Николаевка является последним населенным пунктом перед Мирноградом.

"Так что в скором времени большой город ощутит попытки давления и попыток прорываться на южные окраины", — отметили аналитики.

По словам экспертов, можно проследить определенную тенденцию, что ВС РФ уперлись в позиции Сил обороны. Но часть из них подготовлена ​​недостаточно качественно, часть расположена совершенно бессмысленно, так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах украинских бойцов.

"Время покажет, какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники следует ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и т.д. Не исключение, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже преуспевающего", — сказано в отчете.

Ранее СМИ сообщали, что РФ имеет незначительные продвижения ценой безумных потерь в Украине. ВС РФ продолжают активно пытаться продавить украинскую оборону, буквально обменивая территории на своих солдат. По данным официальных лиц США, общие потери личного состава оккупационных войск составляют более 600 тысяч человек.