ВС РФ оккупировали четыре села в Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)

Аналитики также заявили о продвижении войск противника возле Нью-Йорка вблизи Торецка. Генштаб ВСУ в вечерней сводке не подтверждал информацию о возможной потере четырех населенных пунктов на востоке Украины.

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Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали три населенных пункта в Донецкой области и одно село в Луганской области, а также проводят штурмовые действия в Суджанском районе Курской области. Об этом в четверг вечером, 10 октября сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг захватил села Николаевка, Красный Яр и Крутой Яр в Покровском районе.

ВС РФ оккупировали три села в Покровском районе Фото: deepstatemap.live

Также российская армия повторно оккупировала Мясожаровку Сватовского района Луганской области. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину небольшое село было временно оккупировано российскими захватчиками. 24 октября 2022 года силы ВСУ освободили населенный пункт от российских оккупантов.

ВС РФ оккупировали Мясожаровку Фото: deepstatemap.live

Аналитики зафиксировали продвижение врага возле Нью-Йорка в Торецкой громаде Бахмутского района Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Нью-Йорка Фото: deepstatemap.live

Кроме того, аналитики отметили, что российская армия проводит штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку, что в Суджанском районе Курской области.

Ситуация в Курской области Фото: deepstatemap.live

В Каменском Запорожской области Силы обороны ликвидировали диверсионные группы, об активизации которых DeepState сообщал 9 октября.

Украинское военное командование пока не комментировало информацию о захвате россиянами населенных пунктов. Согласно оперативным сводкам, на фронте произошло 114 боестолкновений.

Враг 18 раз пытался вклиниться в оборону украинских военных на Покровском направлении.

"С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиновое 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, 9 октября ВС РФ продвинулись возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области.

Позже военкор Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ смогли притормозить оккупантов на западе в районе Цукурино.