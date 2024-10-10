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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ оккупировали четыре села в Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)

ВС РФ, российские военные
Фото: РИА Новости | Россияне захватили Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр в Покровском районе

Аналитики также заявили о продвижении войск противника возле Нью-Йорка вблизи Торецка. Генштаб ВСУ в вечерней сводке не подтверждал информацию о возможной потере четырех населенных пунктов на востоке Украины.

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Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали три населенных пункта в Донецкой области и одно село в Луганской области, а также проводят штурмовые действия в Суджанском районе Курской области. Об этом в четверг вечером, 10 октября сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг захватил села Николаевка, Красный Яр и Крутой Яр в Покровском районе.

Николаевка, Красный Яр, Крутой Яр, наступление ВС РФ, продвижение ВС РФ Fullscreen
ВС РФ оккупировали три села в Покровском районе
Фото: deepstatemap.live

Также российская армия повторно оккупировала Мясожаровку Сватовского района Луганской области. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину небольшое село было временно оккупировано российскими захватчиками. 24 октября 2022 года силы ВСУ освободили населенный пункт от российских оккупантов.

мясожаровка, наступление ВС РФ, продвижение ВС РФ Fullscreen
ВС РФ оккупировали Мясожаровку
Фото: deepstatemap.live

Аналитики зафиксировали продвижение врага возле Нью-Йорка в Торецкой громаде Бахмутского района Донецкой области.

нью-йорк, наступление ВС РФ, продвижение ВС РФ Fullscreen
Россияне продвинулись возле Нью-Йорка
Фото: deepstatemap.live

Кроме того, аналитики отметили, что российская армия проводит штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку, что в Суджанском районе Курской области.

Ситуация в Курской области Fullscreen
Ситуация в Курской области
Фото: deepstatemap.live

В Каменском Запорожской области Силы обороны ликвидировали диверсионные группы, об активизации которых DeepState сообщал 9 октября.

Украинское военное командование пока не комментировало информацию о захвате россиянами населенных пунктов. Согласно оперативным сводкам, на фронте произошло 114 боестолкновений.

Враг 18 раз пытался вклиниться в оборону украинских военных на Покровском направлении.

"С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиновое 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, 9 октября ВС РФ продвинулись возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области.

Позже военкор Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ смогли притормозить оккупантов на западе в районе Цукурино.