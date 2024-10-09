ВСУ притормозили ВС РФ под Цукуриным и вышли из пустот возле Невельского, — военкор (карта)

ВС РФ имеют успехи в районе Звездного, Катериновки, Островского, Стельмаховки, Кругляковки, Торецка. В этих населенных пунктах россияне продвинулись на несколько сотен метров.

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Российские оккупанты имеют продвижение в районе 7 населенных пунктах в Донецкой области, а Силы обороны смогли притормозить их на западе в районе Цукурино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военкор и блогер Богдан Мирошников.

"Западнее Цукурино (село южнее Селидово) пока удалось притормозить продвижение оккупантов в западном направлении. Желанное 1-е и Желанное 2-е были оккупированы некоторое время назад. Наши воины практически полностью отошли из пустот западнее Невельского и Желанных к Звездному, где сейчас идут бои. Положение Горняка из-за этого существенно ухудшилось, но это далеко не закрывает бои за город", — проинформировал он.

Карта боев на Кураховском направлении

Между тем, по состоянию на 9 октября, ВС РФ имеют успехи в районе Звездного, Катериновки, Островского, Стельмаховки, Кругляковки, Торецка. В этих населенных пунктах россияне продвинулись на несколько сотен метров.

"На других участках фронта преимущественно без изменений", — отметил военкор.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 9 октября сообщалось, что на Кураховском направлении в течение дня произошло 21 боестолкновение. На этом участке россияне активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Пять боев еще продолжались по состоянию на 17 часов вечера.

Напомним, что ВС РФ на Луганщине заявили о захвате села Григорьевка и вывесили там триколор. ВСУ заявили, что село не захвачено, а россияне там только зашли отснять несколько кадров и убежали.