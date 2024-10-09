"Вывесили тряпку": в ВСУ прокомментировали заявления ВС РФ о захвате Григорьевки на Луганщине

ДРГ противника пробралась в восточную часть населенного пункта и затем вернулась на исходные позиции на территории западной фильтровальной станции к северу от Белогоровки.

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Российские оккупанты на Луганщине заявили о захвате села Григорьевка. Они уже успели вывесить там триколор. Между тем в Силах обороны захват россиянами населенного пункта опровергают. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары видос выставили с тряпкой обоссанной в Григорьевке (это от Белогоровки в сторону Серебрянки), пока наши не начали подхватывать, скажу, что там их нет, заходила п**арская ДРГ через реку и болота — сделали видосы и с**нули", — проинформировал он.

В телеграмм-канале "Треугольник", который освещает войну в Украине, добавили, что ДРГ противника установила российский флаг в восточной части населенного пункта и отступила на исходные позиции на территории западной фильтровальной станции к северу от Белогоровки.

"Из серой в красную зону перешла только станция", — говорится в публикации.

Напомним, что 9 октября сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ пытаются продвинуться в сторону Новодмитровки изахватили птицефабрику в Цукурино. Также оккупанты пытаются взять в окружение Горняк и Кураховку.

Также ранее лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил об "обострении обстановки" на Купянском направлении. Здесь ДРГ РФ уже неоднократно выходили к реке Оскол.