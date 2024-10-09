Заставляют ВСУ отступить: ВС РФ пытаются окружить 2 населенных пункта в Донецкой области, — боец
Усиливаются накаты ВС РФ на Новоселидовку, а бои происходят уже в самом селе. Также оккупанты пытаются продвинуться в сторону Новодмитровки.
В Донецкой области ВС РФ пытаются продвинуться в сторону Новодмитровки и захватили птицефабрику в Цукурино. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".
"Враг смог дожать птицефабрику и занимает новые позиции, можно считать шо Цукурино за хряками. Сейчас они пытаются продвигаться в сторону Новодмитровки, пока без особых успехов", — проинформировал он.
Также, по его словам, российские оккупанты все больше давят на Новоселидовку.
"Усиливаются накаты на Новоселидовку, бои происходят уже в самом селе. Враг все делает для того, чтобы заставить нас отступить и взять в оперативное окружение 2 населенных пункта это Горняк и Кураховка, которые п**ары обходят с запада", — сообщил военный.
В сводке Генштаба ВСУ 9 октября сообщалось, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего ВС РФ пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка.
"Враг атаковал в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного", — говорилось в сообщении.
Напомним, что 9 октября представитель Сил обороны юга Владислав Ворошин заявил, что ВС РФ готовятся к новым штурмам после захвата Угледара. В частности, враг может активизироваться в направлении Большой Новоселки. Однако напряжение сохраняется и на юге.