ВС РФ готовятся к штурмам после захвата Угледара: куда оккупанты пойдут дальше, — ВСУ

Как рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, в районе Работино идет контрбатарейная борьба, однако пока массированного штурма нет. Правда, в ближайшее время ВС РФ снова могут пойти в наступление.

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Российские военные после захвата Угледара Донецкой области готовятся к новым штурмовым действиям. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, оккупанты могут активизироваться в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

Волошин сказал, что на юге также сохраняется напряжение. Там ВС РФ атакуют ракетами, дронами и активизируют эту операционную зону. Оккупанты готовится к наступлению.

Ситуация в Запорожской области

Военный заявил, что сейчас россияне хотят перегруппировать свои силы и средства, подготовиться к проведению дальнейших штурмовых действий. Они могут продолжить наступление у Работино и от села Приютное в направлении поселка Великая Новоселка.

По словам Волошина, в районе Работино идет контрбатарейная борьба, однако пока массированного штурма нет. Правда, в ближайшее время ВС РФ снова могут пойти в наступление. На передовые позиции перекидываются штурмовые группы, проводятся разведывательно-поисковые действия.

"Это штурмы небольшими группами пехоты – в отделение. Таким образом, он пытается выявить наши слабые места в обороне, выявить, где стоят наши огневые средства", – рассказал Волошин.

Спикер отметил, что в Херсонской области враг борется за острова на Днепре, где тоже проводятся штурмы небольшими группами пехоты. Россияне хотят найти слабые места в обороне ВСУ. Затем они надеются развить успех и занять более выгодные позиции для нанесения ударов.

По словам Волошина, недавно диверсионно-разведывательная группа противника пыталась зайти в населенный пункт Каменское. Но она была ликвидирована.

Напомним, в 72-й ОМБр подтвердили, что смогли вывезти не всех раненых из Угледара. Комбриг Александр Охрименко рассказал, что планы по выводу войск из города частично были сорваны ВС РФ. Первый этап выхода удалось реализовать, а потом враг начал простреливать маршруты.