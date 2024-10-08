"Вариантов уже не очень много": военкор об угрозах для ВСУ после потери Цукуриного

ВС РФ будут пробовать вклиниться между Горняком и Кураховкой, чтобы окончательно окружить Горняк. Не последнюю роль в этом сыграет потенциальное продвижение врага и захват Новоселидовки, прогнозирует Богдан Мирошников.

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После потери поселка Цукурино в Донецкой области наибольшая угроза теперь существует для линии Горняк-Кураховка и всего, что еще находится под контролем восточнее. Об этом сообщил военный корреспондент и блогер Богдан Мирошников

По его словам, Силы обороны уже фактически отошли из пустот Невельского и ведут такие же арьергардные бои за Звездное и Александрополь.

"Далее враг будет пробовать вклиниться между Горняком и Кураховкой, чтобы окончательно окружить Горняк. Не последнюю роль в этом сыграет потенциальное продвижение врага и захват Новоселидовки. Потому что если из Кураховки еще есть варианты для отхода и даже логистики, то из Горняка вариантов уже на данный момент не очень много, а станет еще меньше. Точнее один. Это, конечно, если оккупанты захватят одновременно Новоселидовку и Островское", — предполагает он.

По его словам, сейчас в районе Островского идут тяжелые бои, и часть села уже не находится под контролем Сил обороны.

"Потом главное — не пускать мр*зот на карьер западнее Кураховки. Сейчас там есть естественный барьер в виде реки Волчья, но после разрушения дамбы Кураховского водохранилища, уровень воды в реке сильно упал. Хотя и не полностью", — рассказал военкор.

Он отметил, что сейчас бои будут разворачиваться в Горняке, Кураховке и восточной окраине Курахово.

Напомним, что ВС РФ использовали против украинских защитников новый неизвестный газ. Несмотря на то, что бойцы воспользовались противогазами, они не смогли находиться в блиндаже.