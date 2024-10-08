"Варіантів вже не дуже багато": військкор про загрози для ЗСУ після втрати Цукуриного

ЗС РФ будуть пробувати вклинитися між Гірником та Курахівкою, щоб остаточно оточити Гірник. Не останню роль у цьому зіграє потенційне просування ворога та захоплення Новоселидівки, прогнозує Богдан Мірошников.

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Після втрати селища Цукурине на Донеччині найбільша загроза тепер існує для лінії Гірник–Курахівка та всього, що ще перебуває під контролем східніше. Про це повідомив військовий кореспондент і блогер Богдан Мірошников.

За його словами, Сили оборони вже фактично відійшли з пустот Невельського і ведуть такі самі арʼєргардні бої за Зоряне та Олександропіль.

"Далі ворог буде пробувати вклинитися між Гірником та Курахівкою, щоб остаточно оточити Гірник. Не останню роль у цьому зіграє потенційне просування ворога та захоплення Новоселидівки. Бо якщо з Курахівки ще є варіанти для відходу та навіть логістики, то з Гірника варіантів вже не даний момент не дуже багато, а стане ще менше. Точніше один. Це, звичайно, якщо окупанти захоплять одночасно Новоселидівку та Острівське", — припускає він.

За його словами, зараз у районі Острівського йдуть важкі бої, і частина села вже не перебуває під контролем Сил оборони.

"Потім головне — не пускати мр*зот на карʼєр західніше Курахівки. Зараз там є природній барʼєр у вигляді річки Вовча, але після руйнування дамби курахівського водосховища, рівень води у річці сильно впав. Хоча і не повністю", — розповів військкор.

Він наголосив, що зараз бої розгортатимуться в Гірнику, Курахівці та східній околиці Курахового.

Нагадаємо, що ЗС РФ використали проти українських захисників новий невідомий газ. Попри те, що бійці скористалися протигазами, вони не змогли перебувати в бліндажі.