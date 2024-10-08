Протигази допомогли, але ненадовго: ЗС РФ під Роботиним застосували проти ЗСУ невідомий газ

Бійці були в засобах індивідуального захисту, але все одно не змогли довго перебувати у бліндажі під дією речовини, розповів офіцер.

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Російські окупанти використали проти українських захисників новий невідомий газ. Попри те, що бійці скористалися протигазами, вони не змогли перебувати в бліндажі. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Сьогодні противник в районі Роботиного застосував зі скиду гранату з невідомою аерозольною речовиною. Хлопці були в засобах індивідуального захисту, але все одно не змогли довго перебувати у бліндажі під дією речовини", — розповів він.

Військовий додав, що українські захисники змушені були змінити позицію, а потім їх евакуювали медики.

"Нічого нового, для ворога це звичайна практична, тому не нехтуйте засобами індивідуального захисту", — звернувся він до бійців Сил оборони.

До того ж у зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня повідомили, що на Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували наші підрозділи, поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове.

Нагадаємо, що 2 травня США запровадили санкції проти компаній РФ і держорганів, які залучені до виробництва та постачання на фронт хімічної зброї.