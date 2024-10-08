Противогазы помогли, но ненадолго: ВС РФ под Работино применили против ВСУ неизвестный газ

Бойцы были в средствах индивидуальной защиты, но все равно не смогли долго находиться в блиндаже под действием вещества, рассказал офицер.

Related video

Российские оккупанты использовали против украинских защитников новый неизвестный газ. Несмотря на то, что бойцы воспользовались противогазами, они не смогли находиться в блиндаже. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале "Офицер+" офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"Сегодня противник в районе Работино применил со сброса гранату с неизвестным аэрозольным веществом. Ребята были в средствах индивидуальной защиты, но все равно не смогли долго находиться в блиндаже под действием вещества", — рассказал он.

Военный добавил, что украинские защитники вынуждены были сменить позицию, а затем их эвакуировали медики.

"Ничего нового, для врага это обычная практическая, поэтому не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты", — обратился он к бойцам Сил обороны.

Между тем в сводке Генштаба ВСУ 8 октября сообщили, что на Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали наши подразделения, вблизи Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Лобково.

Напомним, что 2 мая США ввели санкции против компаний РФ и госорганов, которые вовлечены в производство и поставки на фронт химического оружия.