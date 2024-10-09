ЗС РФ готуються до штурмів після захоплення Вугледара: куди окупанти підуть далі, — ЗСУ

Як розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, у районі Роботиного триває контрбатарейна боротьба, проте поки що масованого штурму немає. Щоправда, найближчим часом ЗС РФ знову можуть піти в наступ.

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Російські військові після захоплення Вугледара Донецької області готуються до нових штурмових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупанти можуть активізуватися в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

Волошин сказав, що на півдні також зберігається напруга. Там ЗС РФ атакують ракетами, дронами й активізують цю операційну зону. Окупанти готуються до наступу.

Ситуація в Запорізькій області

Військовий заявив, що зараз росіяни хочуть перегрупувати свої сили й засоби, підготуватися до проведення подальших штурмових дій. Вони можуть продовжити наступ біля Роботиного та від села Приютне в напрямку селища Велика Новосілка.

За словами Волошина, у районі Роботиного триває контрбатарейна боротьба, проте поки що масованого штурму немає. Щоправда, найближчим часом ЗС РФ знову можуть піти в наступ. На передові позиції перекидаються штурмові групи, проводяться розвідувально-пошукові дії.

"Це штурми невеликими групами піхоти — у відділення. Таким чином, він намагається виявити наші слабкі місця в обороні, виявити, де стоять наші вогневі засоби", — розповів Волошин.

Спікер зазначив, що в Херсонській області ворог бореться за острови на Дніпрі, де теж проводяться штурми невеликими групами піхоти. Росіяни хочуть знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Потім вони сподіваються розвинути успіх і зайняти більш вигідні позиції для ударів.

За словами Волошина, нещодавно диверсійно-розвідувальна група противника намагалася зайти в населений пункт Кам'янське. Але її було ліквідовано.

Нагадаємо, у 72-й ОМБр підтвердили, що змогли вивезти не всіх поранених із Вугледара. Комбриг Олександр Охріменко розповів, що плани з виведення військ із міста частково були зірвані ЗС РФ. Перший етап виходу вдалося реалізувати, а потім ворог почав прострілювати маршрути.