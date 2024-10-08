Втрата Вугледара: у 72-й ОМБр підтвердили, що змогли вивезти не всіх поранених

Комбриг Олександр Охріменко розповів, що плани щодо виведення військ із міста частково були зірвані ЗС РФ. Перший етап виходу вдалося реалізувати, а потім ворог почав прострілювати маршрути.

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2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили виведення українських військ з міста Вугледар у Донецькій області. Військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов повідомляв, що Силам оборони довелося залишати своїх поранених. Цю інформацію 8 жовтня в інтерв’ю "Главком" прокоментував командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців полковник Олександр Охріменко.

"Об’єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених", — наголосив він.

Комбриг запевнив, що евакуацію проводили. Частину поранених бійців змогли вивезти засобами медичних підрозділів, також застосовували БМП тих підрозділів, які призначили допомагати в евакуації.

"Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневрової оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх", — визнав Охріменко.

Він відмовився озвучувати кількість поранених, яких не вдалося евакуювати, підкресливши цінність кожного бійця. Однак командир запевнив, що цифри, озвучені російськими військкорами, неправдиві.

"Вони перебільшують в рази", — уточнив він.

Плани виведення військ були зірвані

Охріменко відповів на запитання, чому війська не вивели раніше. Він наголосив, що, залишаючи населені пункти без бою, через деякий час ЗСУ можуть "опинитися невідомо на яких рубежах".

Комбриг пояснив, що командування прагне максимальних ворожих втрат та неможливості його просування вглиб країни. Він розповів, що після очолення бригади оцінив ситуацію та вирішив поетапно виводити підрозділи з південної частини Вугледара. Вище керівництво було згодне.

"На жаль, не зовсім до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль. Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара. Але противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані", — зазначив військовий.

З його слів, після 27 вересня ситуація вже була "дуже напруженою", Вугледар фактично перебував у тактичному оточенні. Проводити евакуацію та поповнення боєприпасами було "вкрай складно". Командир запевнив, що тими силами та засобами об’єктивної можливості утримати місто не було.

Нагадаємо, командир 72-ї ОМБр Олександр Охріменко розповів і про співвідношення сил, яке було у Вугледарі. З його слів, резерви потрапили під вогневий тиск навіть великокаліберної артилерії.

Про призначення Охріменка командиром бригади стало відомо 29 вересня — лише за кілька днів по виведення військ з Вугледара. Боєць Микола Ворошнов публічно розкритикував командування за те, що бійців тримали у місті попри його "приреченість", та прокоментував "невчасну" заміну комбрига.