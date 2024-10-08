Потеря Угледара: в 72-й ОМБр подтвердили, что смогли вывезти не всех раненых

Комбриг Александр Охрименко рассказал, что планы по выводу войск из города частично были сорваны ВС РФ. Первый этап выхода удалось реализовать, а потом враг начал простреливать маршруты.

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2 октября в ОСГВ "Хортица" официально подтвердили вывод украинских войск из города Угледар в Донецкой области. Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов сообщал, что Силам обороны пришлось оставлять своих раненых. Эту информацию 8 октября в интервью "Главком" прокомментировал командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко.

"Объективно во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых", — подчеркнул он.

Комбриг заверил, что эвакуацию проводили. Часть раненых бойцов смогли вывезти средствами медицинских подразделений, также применяли БМП тех подразделений, которые назначили помогать в эвакуации.

"Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневровой обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", — признал Охрименко.

Он отказался озвучивать количество раненых, которых не удалось эвакуировать, подчеркнув ценность каждого бойца. Однако командир заверил, что цифры, озвученные российскими военкорами, неправдивы.

"Они преувеличивают в разы", — уточнил он.

Планы вывода войск были сорваны

Охрименко ответил на вопрос, почему войска не вывели раньше. Он подчеркнул, что, оставляя населенные пункты без боя, через некоторое время ВСУ могут "оказаться неизвестно на каких рубежах".

Комбриг объяснил, что командование стремится к максимальным вражеским потерям и невозможности его продвижения вглубь страны. Он рассказал, что после возглавления бригады оценил ситуацию и решил поэтапно выводить подразделения из южной части Угледара. Высшее руководство было согласно.

"К сожалению, не совсем до конца удалось идти по плану и выполнить все этапы из-за того, что противник успел взять фланги под огневой контроль. Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы осуществили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара. Но противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль те маршруты выхода, которые были спланированы", — отметил военный.

По его словам, после 27 сентября ситуация уже была "очень напряженной", Угледар фактически находился в тактическом окружении. Проводить эвакуацию и пополнение боеприпасами было "крайне сложно". Командир заверил, что теми силами и средствами объективной возможности удержать город не было.

Напомним, командир 72-й ОМБр Александр Охрименко рассказал и о соотношении сил, которое было в Угледаре. По его словам, резервы попали под огневое давление даже крупнокалиберной артиллерии.

О назначении Охрименко командиром бригады стало известно 29 сентября — всего через несколько дней после вывода войск из Угледара. Боец Николай Ворошнов публично раскритиковал командование за то, что бойцов держали в городе, несмотря на его "обреченность", и прокомментировал "несвоевременную" замену комбрига.