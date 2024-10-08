Угледар был в тактическом окружении, ВС РФ превосходили в девять раз, — комбриг 72-й бригады

По словам Александра Охрименко, удерживать город было невозможно из-за превосходства россиян в бронетехнике, артиллерии, противотанковых средствах и численности личного состава.

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Украинские военные попали в тактическое окружение во время отхода из Угледара, когда численность сил противника превышала их в девять раз. Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко в интервью изданию "Главком".

По его словам, после 27 сентября ситуация в городе стала очень напряженной, особенно на флангах, что сделало дальнейшую оборону Угледара невозможной.

"Осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием", — заявил Охрименко.

Он добавил, что резервы, которые могли бы прибыть на помощь, попали под огневое давление противника, в частности крупнокалиберной артиллерии.

Охрименко также отметил, что на конец сентября Угледар потерял свое стратегическое значение из-за изменений на южном направлении Донбасса. Украинским силам противостояли несколько российских подразделений, среди которых 36-я и 39-я мотострелковые бригады, 57-я бригада и 91-й стрелковый полк.

Командир подчеркнул, что враг имел значительное преимущество в технике, в частности танках, боевых машинах пехоты и артиллерии, а также численностью личного состава.

"Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника. Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", — добавил Охрименко.

Выход ВСУ из Угледара: что известно

Напомним, 1 октября аналитики DeepState сообщили об оккупации Угледара. Российские паблики распространяли фото и видео с флагами РФ на крышах зданий.

2 октября оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" подтвердила вывод украинских подразделений из Угледара из-за угрозы окружения города.

3 октября президент Владимир Зеленский назвал правильным решением выход ВСУ из Угледара, поскольку оно было необходимым для сохранения жизни военнослужащих.