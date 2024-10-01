Российские войска оккупировали Угледар, — DeepState (фото)

В российских пабликах уже публикуют фото и видео, где видно, как оккупанты устанавливают российские флаги на крыши зданий города. В Генштабе отметили, что ВС РФ на данном направлении наступательных действий не проводили.

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Российские войска захватили Угледар. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.

Оккупанты захватили Угледар Фото: DeepState

На момент выхода материала официальных комментариев от украинских властей не поступало. В Генштабе отметили, что на Времовском направлении российская армия наступательных действий не проводила.

Об оккупации города ВС РФ пишут и российские Telegram-каналы. Некоторые из них публикуют видео, где оккупанты устанавливают свой флаг на зданиях города.

Отметим, что ситуация в Угледаре с каждым днем была более напряженной. Россия там имела значительное преимущество и в таких условиях трудно было говорить об обеспечении украинских войск и эвакуации раненых. 30 сентября отмечалось о преимуществе российских войск в 8 раз.

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый 24 сентября рассказал Фокусу, что россияне хотят взять Угледар в окружение. Он отметил, что перспектив хорошего сценария мало. Он тогда рассказывал о возможности окружения и отмечал, что украинская группировка может остаться только для того, чтобы держать руины.

29 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвигались в восточную часть Угледара на Донбассе со стороны дач, враг пытался закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегала пехота. Днем 30 сентября российские оккупанты осуществили массированный механизированный штурм в районе Угледара, атаковав украинских защитников несколькими колоннами техники.

Ночью 1 октября стало известно, что российские войска зашли в город. Позже глава Донецкой ОГА Денис Филашкин сообщил, что враг почти захватил центр Угледара, шли бои.