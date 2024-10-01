Российские войска оккупировали Угледар, — DeepState (фото)
В российских пабликах уже публикуют фото и видео, где видно, как оккупанты устанавливают российские флаги на крыши зданий города. В Генштабе отметили, что ВС РФ на данном направлении наступательных действий не проводили.
Российские войска захватили Угледар. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.
На момент выхода материала официальных комментариев от украинских властей не поступало. В Генштабе отметили, что на Времовском направлении российская армия наступательных действий не проводила.
Об оккупации города ВС РФ пишут и российские Telegram-каналы. Некоторые из них публикуют видео, где оккупанты устанавливают свой флаг на зданиях города.
Отметим, что ситуация в Угледаре с каждым днем была более напряженной. Россия там имела значительное преимущество и в таких условиях трудно было говорить об обеспечении украинских войск и эвакуации раненых. 30 сентября отмечалось о преимуществе российских войск в 8 раз.
Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый 24 сентября рассказал Фокусу, что россияне хотят взять Угледар в окружение. Он отметил, что перспектив хорошего сценария мало. Он тогда рассказывал о возможности окружения и отмечал, что украинская группировка может остаться только для того, чтобы держать руины.
29 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвигались в восточную часть Угледара на Донбассе со стороны дач, враг пытался закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегала пехота. Днем 30 сентября российские оккупанты осуществили массированный механизированный штурм в районе Угледара, атаковав украинских защитников несколькими колоннами техники.
Ночью 1 октября стало известно, что российские войска зашли в город. Позже глава Донецкой ОГА Денис Филашкин сообщил, что враг почти захватил центр Угледара, шли бои.