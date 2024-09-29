"Уже забегает пехота": россияне продолжают давить на Угледар, — DeepState (карта)

Россияне пытаются закрепиться в восточной части Угледара, отмечают аналитики DeepState. По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль.

Related video

После взятия шахты "Южнодонбасская №1" вооруженные силы РФ продвигаются в восточную часть Угледара Донецкой области со стороны дач и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города. Туда, как отмечают аналитики канала DeepState, уже забегает пехота.

Также идут попытки давления с правого фланга, но пока до города оккупанты не добрались.

Как отмечается, для взятия Угледара россияне привлекли дополнительные ресурсы, в частности, подразделения, которые активно работают дронами.

Параллельно с наступлением пехоты, агрессор уничтожает город постоянными обстрелами.

По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного.

Эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что ВСУ могут отстоять Угледар, если удержат линию снабжения к северу от города.

"Мы видим, что в городе еще есть несколько больших домов, которые остаются под украинским контролем. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают украинцев. Проблема — в логистике, чтобы сохранялось снабжение и город не был окружен. В самом городе ВСУ еще имеет возможности окопаться и обороняться. Но на север ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать поставки", — отметил Рёпке.

Как информируют в Генеральном штабе, с начала суток на Временском направлении противник 11 раз штурмовал украинские позиции возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Кроме этого, захватчики били неуправляемыми авиационными ракетами в районы населенных пунктов Ривнополь, Новодаровка и Золотая Нива.

Напомним, 25 сентября в СМИ сообщили, что бойцы 72-й ОМБр якобы отступают из Угледара на Донбассе. Однако тогда военнослужащие отметили в разговоре с Фокусом, что держатся.

26 сентября боец 72-й ОМБр опроверг выход бригады из Угледара Донецкой области. Он отметил, что несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, бойцы остаются на месте.