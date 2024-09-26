"Мы на месте": 72 бригада опровергла информацию о выходе из Угледара (видео)

Боец 72-й ОМБр записал видео из Угледара на фоне непрерывных обстрелов и заверил, что бригада остается в городе, несмотря на российские штурмы и тяжелые обстоятельства.

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72 отдельная механизированная бригада ВСУ опровергла свой выход из Угледара Донецкой области, о котором ранее писали некоторые СМИ. Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи. Об этом заявил боец бригады на видео, обнародованном на странице 72 ОМБр в Facebook в четверг, 26 сентября.

"Хочу развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72 бригада вышла из города Угледар. Сейчас несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте", — говорит боец на фоне непрерывных обстрелов.

Видеообращение бригада подписала: "Угледар наш!".

Бои за Угледар

25 сентября издание Forbes опубликовало материал военного обозревателя Дэвида Экса, в котором он пишет, что 72 отдельная механизированная бригада ВСУ, похоже, начала отступать из Угледара на более защищенные оборонительные позиции. Украинское командование эту информацию не комментировало.

22 сентября аналитический проект DeepState сообщил, что российская армия пытается окружить Угледар, уничтожая населенный пункт артиллерией и КАБами. Ситуация вокруг города "критическая".

Напомним, 26 сентября бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российские войска проникли в юго-восточную часть Угледара.

26 сентября аналитик и соучредитель DeepState Руслан Микула считает, что Украина может потерять Угледар в течение нескольких дней, возможно, недель.