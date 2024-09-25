Украинская крепость в течение 31 месяца: 72-я ОМБр начала отступление из Угледара, — Forbes

Военный обозреватель Дэвид Экс пишет о признаках того, что 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев численностью 2 тысячи человек начала постепенно отступать на более удобные для обороны позиции. На момент публикации материала украинское командование не комментировало возможное отступление подразделений Сил обороны из Угледара.

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После более двух лет обороны, украинские войска, похоже, начали отступление из Угледара, который держался в течение 31 месяца полномасштабной войны. Российские силы продолжают атаковать город и на этот раз их наступление является более успешным, чем предыдущие попытки. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Угледар, небольшой шахтерский город в Донецкой области, стал крепостью для 72-й механизированной бригады ВСУ. Однако на этой неделе российские войска совершили новую атаку, которая может стать решающей для дальнейшей судьбы города. По данным аналитиков группы Frontelligence Insight, оборона Угледара, похоже, подходит к концу.

"Понятно, что ситуация в Угледаре критическая, и мы, вероятно, являемся свидетелями завершающего этапа его обороны, который длится почти 3 года", — говорится в сообщении.

Есть признаки, что украинские войска уже начали постепенное отступление на более защищенные позиции. Открытые источники сообщают, что 72-я бригада численностью 2000 человек, которая имела на вооружении танки Т-64, боевые машины пехоты БМП-2 и самоходные гаубицы M-109, уже постепенно покидает город.

Угледар закрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным, но вполне возможно, что Богоявленка, которая расположена в нескольких километрах к северу, может выполнять ту же функцию.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что "потенциальный захват Угледара Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области".

Причина потери Угледара очевидна, считает Дэвид Экс. Украинские войска растянуты на всей линии фронта, которая простирается на 700 миль, чрезвычайно растянуты, а наступление украинских бригад в Курскую область лишь ускорило этот процесс.

"Украинская оборона на востоке страны давала сбои еще до того, как в прошлом месяце Генеральный штаб в Киеве отдал приказ частям восьми бригад наступать через границу в Курскую область", — резюмировал военный обозреватель.

На момент публикации материала украинское командование не комментировало возможное отступление подразделений Сил обороны из Угледара.

Наступление РФ на Угледар

Напомним, 24 сентября командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрей Назаренко заявил, что российской войска делают все, чтобы отрезать Угледар и окружить украинские подразделения в городе.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, как только станет понятно, что удерживать Угледар становится сложнее, то командование ВСУ отдаст приказ украинским войскам выйти из города.

В то же время военный эксперт, Олег Жданов сообщил Фокусу, что вхождение россиян на окраины Угледара создает "позорный сценарий" для Украины. Он считает, что Силы обороны вряд ли уберегут город, ведь враг "очень сильно прет". По его словам, 72-й ОМБр не дали пополнить потери личного состава. Бригада не пошла на ротацию, ей не хватает личного состава для ведения оборонительных боев.