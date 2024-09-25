Українська фортеця впрововж 31 місяця: 72 ОМБр почала відступ з Вугледара, — Forbes

Військовий оглядач Девід Екс пише про ознаки того, що 72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців чисельністю 2 тисячі осіб почала поступово відступати на більш зручні для оборони позиції. На момент публікації матеріалу українське командування не коментувало можливий відступ підрозділів Сил оборони з Вугледара.

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Після більш як двох років оборони, українські війська, схоже, почали відступ з Вугледара, який тримався впродовж 31 місяця повномасштабної війни. Російські сили продовжують атакувати місто і цього разу їх наступ є більш успішним за попередні спроби. Про це пише військовий оглядач Девід Екс у статті для Forbes.

Вугледар, невелике шахтарське місто в Донецькій області, стало фортецею для 72-ї механізованої бригади ЗСУ. Однак цього тижня російські війська здійснили нову атаку, яка може стати вирішальною для подальшої долі міста. За даними аналітиків групи Frontelligence Insight, оборона Вугледара, схоже, добігає кінця.

"Зрозуміло, що ситуація у Вугледарі критична, і ми, ймовірно, є свідками завершального етапу його оборони, який триває майже 3 роки", — йдеться у повідомленні.

Є ознаки, що українські війська вже почали поступовий відступ на більш захищені позиції. Відкриті джерела повідомляють, що 72-а бригада чисельністю 2000 осіб, яка мала на озброєнні танки Т-64, бойові машини піхоти БМП-2 та самохідні гаубиці M-109, вже поступово залишає місто.

Вугледар закріплює кут, де південний фронт зустрічається зі східним, але цілком можливо, що Богоявленка, яка розташована за кілька кілометрів на північ, може виконувати ту ж функцію.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що "потенційне захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області".

Причина втрати Вугледара очевидна, вважає Девід Екс. Українські війська розтягнуті на всій лінії фронту, яка простягається на 700 миль, надзвичайно розтягнуті, а наступ українських бригад у Курську область лише прискорив цей процес.

"Українська оборона на сході країни давала збої ще до того, як минулого місяця Генеральний штаб у Києві віддав наказ частинам восьми бригад наступати через кордон у Курську область", — резюмував військовий оглядач.

На момент публікації матеріалу українське командування не коментувало можливий відступ підрозділів Сил оборони з Вугледара.

Наступ РФ на Вугледар

Нагадаємо, 24 вересня командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко заявив, що російській війська роблять усе, щоб відрізати Вугледар і оточити українські підрозділи в місті.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, як тільки стане зрозуміло, що утримувати Вугледар стає складніше, то командування ЗСУ віддасть наказ українським військам вийти з міста.

Водночас військовий експерт, Олег Жданов повідомив Фокусу, що входження росіян на околиці Вугледара створює "ганебний сценарій" для України. Він вважає, що Сили оборони навряд чи вбережуть місто, адже ворог "дуже сильно пре". За його словами, 72-й ОМБр не дали поповнити втрати особового складу. Бригада не пішла на ротацію, їй не вистачає особового складу для ведення оборонних боїв.