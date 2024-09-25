"Оточення ніхто не допустить": ЗСУ з боями залишатимуть Вугледар, — експерт

Оборону в населеному пункті понад два роки тримають бійці 72-ї бригади. В січні та лютому 2023 року військовослужбовцям вдалося розгромити підрозділи ЗС РФ, які переважали ЗСУ за чисельністю.

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Як тільки стане зрозуміло, що утримання міста Вугледар на Донеччині стане складніше, то командування ЗСУ дасть наказ, щоб українські війська виходили з міста. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він акцентував, що українське командування оточення сил ЗСУ у Вугледарі не допустить.

"Як тільки і якщо стане зрозуміло, що через переважаючі сили ворога і через те, що він задіяв додаткові резерви, і що утримання Вугледару стане складніше, то я думаю, що українські війська будуть відходити. Українське командування дасть відповідний наказ. Поступово, з боєм, не даючи прорвати оборонні порядки відійти. Тобто оточення ніхто не допустить", — вважає Мусієнко.

Він зауважив, що як показує досвід війни, українські війська раніше трималися в подібних ситуаціях доти, доки це було можливо і лише після цього відходили.

За даними аналітичного проекту DeepState, російська армія намагається оточити місто, а паралельно з цим "рівняє його із землею". Населений пункт вже 2 роки тримають бійці 72 бригади. В січні та лютому 2023 року бійці 72-ї бригади під Вугледаром розгромили окупантів, які переважали її за чисельністю.

Нагадаємо, що за словами командира батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрія Назаренка, ЗС РФ хочуть захопити Вугледар на Донеччині за будь-яку ціну. Росіяни використовують системи залпового вогню, б'ють по місту керованими авіабомбами. Крім того, ЗС РФ активно штурмують позиції українських захисників.