Штурмують до 4 бригад одразу: РФ хоче захопити Вугледар будь-якою цілою, — командир 72 ОМБр (відео)

За словами Андрія Назаренка, ворог робить усе, щоб відрізати Вугледар і оточити українські підрозділи в місті. Росіяни використовують бронетехніку, а також відправляють своїх людей на вірну смерть.

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Російські війська хочуть захопити Вугледар на Донеччині за будь-яку ціну. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко в ефірі "Радіо Свобода" 24 вересня.

Він зазначив, що останнім часом збільшилася кількість обстрілів. Росіяни використовують системи залпового вогню, б'ють по місту керованими авіабомбами. Крім того, ЗС РФ активно штурмують позиції українських захисників.

Андрій Назаренко про ситуацію у Вугледарі (дивитися з 6 хвилини)

"Сьогодні було кілька штурмів Вугледара. Вчергове в лоб і вони не вдалися. Тому ворог почав активно знищувати місто авіацією та РСЗВ", — розповів Назаренко.

Він сказав, що його бригада вже кілька місяців відбиває напади росіян.

"Ми тримаємося, але ситуація дійсно дуже складна, вона така вже 7-й місяць. За цей час проти нашої бригади билося 8 бригад противника, які ми вдало знищили. На сьогоднішній день нас штурмують від 3 до 4 бригад одночасно", — розповів військовий.

За його словами, ворог робить усе, щоб відрізати Вугледар і оточити українські підрозділи в місті. Росіяни використовують бронетехніку, а також відправляють своїх людей на вірну смерть.

"Їм все одно. Головне — досягти позитивного результату. Тому ворог несе величезні втрати, але ризик дуже високий", — заявив Назаренко.

Він зазначив, що ворог намагається замкнути кільце, прориваючись з одного боку до Богоявленки, а з іншого — через Пречистівку.

Бої за Вугледар Фото: DeepState

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про методи ЗС РФ для прориву у Вугледар. За словами командира мотопіхотної "Залізної роти" 72-ї ОМБр із позивним "Оскар", ситуацію на цьому напрямку Донбасу можна назвати "стабільно напруженою". Росіяни намагаються атакувати з різних ділянок, проте не справляються.

Також співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу, що російські окупанти зайшли на околиці Вугледара на Донеччині. За його словами, подальших сценаріїв може бути багато, однак найімовірніший — росіяни зрівняють місто із землею.