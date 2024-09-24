Кинули всі види військ і засобів: у ЗСУ розповіли про методи ЗС РФ для прориву в Вугледар

За словами командира мотопіхотної "Залізної роти" 72-ї ОМБр з позивним "Оскар", ситуацію на цьому напрямку Донбасу можна назвати "стабільно напруженою". Росіяни намагаються атакувати з різних ділянок, проте не справляються.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донеччині. Зокрема йдеться про напрямок Вугледара, де зосереджені активні бої. Деталями в коментарі "Суспільному" поділився командир мотопіхотної "Залізної роти" 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців із позивним "Оскар".

За його словами, ЗС РФ постійно штурмують Вугледар і намагаються просунутися на різних ділянках фронту. Діє противник за допомогою бронетехніки та ударів керованими авіабомбами. Сили оборони називають таку ситуацію "стабільно напруженою".

"Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Намагається з різних напрямків. Тільки знаходить можливість просунутись, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи. Здебільшого це за допомогою бронетехніки. Намагаються заїхати на позиції, об’їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога та блокуючи його. Але постійно відбуваються штурмові дії", — заявив "Оскар".

У ЗСУ розповіли, яка ситуація склалася навколо Вугледара Фото: DeepStateMAP

Окремо командир мотопіхотної "Залізної роти" 72-ї ОМБр додав, що російські окупанти використовують усі види озброєння. Це і керовані авіабомби, і бронетехніка з піхотою тощо. Водночас техніку росіян можна назвати "одноразовою", бо тільки-но вона наближається до позицій українських захисників, то одразу знищується.

"Щодня відбуваються штурми. Техніка підвозить і закидає піхоту. Також є й обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами, і FPV-дронами. Усі види військ і всі засоби, які є, кинуті (російською армією. — Ред.) на цей напрямок", — підсумував боєць із позивним "Оскар".

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що в DeepState показали, як ЗС РФ знищують Вугледар. За словами аналітиків, поки тривають політичні дискусії з приводу того, чи дозволяти ЗСУ завдавати ударів західною зброєю по Росії, загарбники знищують українські населені пункти.