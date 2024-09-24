Штурмуют до 4 бригад сразу: РФ хочет захватить Угледар любой целой, — командир 72 ОМБр (видео)

По словам Андрея Назаренко, враг делает все, чтобы отрезать Угледар и окружить украинские подразделения в городе. Россияне используют бронетехнику, а также отправляют своих людей на верную смерть.

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Российские войска хотят захватить Угледар в Донецкой области Любой ценой. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрей Назаренко в эфире "Радио Свобода" 24 сентября.

Он отметил, что в последнее время увеличилось количество обстрелов. Россияне используют системы залпового огня, бьют по городу управляемыми авиабомбами. Кроме того, ВС РФ активно штурмуют позиции украинских защитников.

Андрей Назаренко о ситуации в Угледаре (смотреть с 6 минуты)

"Сегодня было несколько штурмов Угледара. В очередной раз в лоб и они не удались. Поэтому враг начал активно уничтожать город авиацией и РСЗО", — рассказал Назаренко.

Он сказал, что его бригада уже несколько месяцев отбивает нападения россиян.

"Мы держимся, но ситуация действительно очень сложная, она такова уже 7-й месяц. За это время против нашей бригады сражалось 8 бригад противника, которые мы удачно уничтожили. На сегодняшний день нас штурмуют от 3 до 4 бригад одновременно", — рассказал военный.

По его словам, враг делает все, чтобы отрезать Угледар и окружить украинские подразделения в городе. Россияне используют бронетехнику, а также отправляют своих людей на верную смерть.

"Им все равно. Главное — достичь позитивного результата. Поэтому враг несет огромные потери, но риск очень высокий", — заявил Назаренко.

Он отметил, что враг пытается замкнуть кольцо, прорываясь с одной стороны к Богоявленке, а с другой — через Пречистовку.

Бои за Угледар Фото: DeepState

Напомним, в ВСУ рассказали о методах ВС РФ для прорыва в Угледар. По словам командира мотопехотной "Железной роты" 72-й ОМБр с позывным "Оскар", ситуацию на этом направлении Донбасса можно назвать "стабильно напряженной". Россияне пытаются атаковать с разных участков, однако не справляются.

Также соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу, что российские оккупанты зашли на окраины Угледара в Донецкой области. По его словам, дальнейших сценариев может быть много, однако наиболее вероятный — россияне сравняют город с землей.