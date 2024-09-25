"Окружения никто не допустит": ВСУ с боями будут оставлять Угледар, — эксперт

Оборону в населенном пункте более двух лет держат бойцы 72-й бригады. В январе и феврале 2023 года военнослужащим удалось разгромить подразделения ВС РФ, которые превосходили ВСУ по численности.

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Как только станет понятно, что удержание города Угледар Донецкой области станет сложнее, то командование ВСУ даст приказ, чтобы украинские войска выходили из города. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он акцентировал, что украинское командование окружения сил ВСУ в Угледаре не допустит.

"Как только и если станет понятно, что из-за превосходящих сил врага и из-за того, что он задействовал дополнительные резервы, и что удержание Угледара станет сложнее, то я думаю, что украинские войска будут отходить. Украинское командование даст соответствующий приказ. Постепенно, с боем, не давая прорвать оборонительные порядки отойти. То есть окружения никто не допустит", — считает Мусиенко.

Он отметил, что как показывает опыт войны, украинские войска ранее держались в подобных ситуациях до тех пор, пока это было возможно и только после этого отходили.

По данным аналитического проекта DeepState, российская армия пытается окружить город, а параллельно с этим "сравнивает его с землей". Населенный пункт уже 2 года держат бойцы 72 бригады. В январе и феврале 2023 года бойцы 72-й бригады под Угледаром разгромили оккупантов, которые преобладали ее по численности.

Напомним, что по словам командира батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрея Назаренко, ВС РФ хотят захватить Угледар в Донецкой области любой ценой. Россияне используют системы залпового огня, бьют по городу управляемыми авиабомбами. Кроме того, ВС РФ активно штурмуют позиции украинских защитников.