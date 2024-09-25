"Користь" для Покровська: яке значення Вугледара та чому ЗС РФ хочуть його захопити

ЗСУ на цій ділянці фронту вдало використовують особливості ландшафту, які допомагають зупинити просування ЗС РФ.

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У місті Вугледар Сили оборони сковують значне угруповання ворожих військ і не допускають їхнього просування на Курахівському та Покровському напрямках. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами військового експерта, Вугледар виконує колосальну задачу в оборонній операції на сході, оскільки тут Сили оборони сковують величезне вороже угрупування ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Також тут ЗСУ вдало використовують особливості ландшафту — шахти, річки, щоб зараз не допускати переміщення підрозділів РФ на Курахівський і Покровський напрямки.

"Саме завдяки цьому українські сили змогли перегрупуватися і дещо, скажімо, посилити оборону на Покровському напрямку і зупинити ворога безпосередньо під Новогродівкою під час лобових атак. Тому угрупування виконує дуже велику місію для оборони всього фронту Курахівського і Покровського напрямків", — каже Мусієнко.

Карта боїв за Вугледар

Чому ЗС РФ прагнуть окупувати Вугледар

За словами Олександра Мусієнка, ЗС РФ не зможуть виконати завдання із повної окупації Донеччини без захоплення Вугледара, який розташовується на панівних висотах.

"Вони хочуть використовувати ці висоти для подальшого свого просування і наступу. Вони хочуть помститися українським захисникам, бо вони зазнали колосальних втрат за час присутності наших сил у Вугледарі. Йдеться про дуже великі втрати в живій силі та техніці", — зазначив Мусієнко.

Також, на думку військового експерта, метою росіян для продовження їхньої наступальної кампанії є вирівнювання лінії фронту.

"Ворог боявся, що Україна може переміщувати далекобійну артилерію на висоти в районі Вугледару і звідти діставати до Волновахи, а там важлива залізнична магістраль і вузол для ворога. Ось це ті причини, чому вони так довго билися", — додає Мусієнко.

Він підкреслив, що Вугледар тримався досить довгий період, через що деякі плани росіян були зірвані, бо під час наступу в травні на Харківщину окупанти також могли планувати і наступ на півдні.

"Вони розцінювали саме з Вугледара починати й таким чином стискати цими фланговими атаками. Те, що українські війська цього не допустили — це дало багато чого для того, щоб зірвати ось такі плани ворога", — підсумував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що 24 вересня повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині змогли увійти в місто Вугледар, яке штурмували останнім часом. Вони пробують закріпитися в населеному пункті.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області.