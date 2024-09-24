Росіяни намагаються відрізати 72 ОМБр під Вугледаром, — Forbes

За словами журналістів, 72 ОМБр добре оснащена, проте за майже два роки перебування під Вугледаром навіть найкращі підрозділи не зможуть тримати оборону вічно.

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Російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. Про це пише Forbes.

"Після майже дворічних спроб витіснити українську бригаду з Вугледара, які зазнали невдачі, російська 40 бригада морської піхоти та інші бригади і полки тепер намагаються обійти її і відрізати. І їм це потроху вдається", — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що дороги та поля навколо самого Вугледара сильно заміновані, а усі спроби росіян атакувати українські позиції на БМП, мотоциклах чи гольф-карах зазнають невдач. Проте дороги поблизу села Водяне у Покровському районі Донеччини — менш небезпечні.

"Саме тут росіяни просуваються під прикриттям бойових літаків, які скидають потужні планерні бомби", — йдеться у статті.

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Кореспонденти Forbes підкреслили що "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109, але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

"72-га механізована бригада здійснила рідкісний подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від постійно більших сил противника. Тепер їй потрібна допомога — якщо не заміна", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що, попри те, що для українців знищувати більшість росіян мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами стало звичним, ЗСУ не вистачає сучасної техніки, особливо для 14 нових бригад, які зараз формує українська армія, і які б потенційно могли б замінити 72 ОМБр.

Нагадаємо, 23 вересня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що ЗС РФ вибили підрозділи ЗСУ з терикона під Селидовим і захопили дачі під Вугледаром.

22 вересня аналітики DeepState повідомили, що підрозділи ЗС РФ обходять Вугледар зі східного та західного флангів.