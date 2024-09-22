Ідуть з двох боків і ріжуть логістику: ЗС РФ загрожують оточити Вугледар, — DeepState (карта)

Українські підрозділи у Вугледарі можуть мати проблеми з постачанням зброї та боєприпасів, пояснили аналітики DeepState. У дописі також згадуються проблеми з трьома бригадами, які там воюють.

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Підрозділи ЗС РФ обходять Вугледар зі східного та західного флангів. Ворог просувається з двох боків до села Богоявленка, через яке відбувається логістика українського угрупування. Військові ЗСУ, які тримають оборону у місті, можуть опинитись в оточенні. Про загрози на одній з ділянок фронту на Донбасі аналітики проєкту DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Аналітики опублікували карту бойових дій, на якій показали напрямки атак ЗС РФ станом на 22 вересня. При цьому вони згадали про проблеми з 72 бригадою, у якої забрали командира на підвищення і мали провести ротацію, про резерви з Тероборони, які "не впорались з тиском ворога", і про 58 окрему мотопіхотну бригаду, яку атакують росіяни біля Пречистівки. За оцінками DeepState на даній ділянці фронту "ворог намагається оточити місто" і загрожує логістичним шляхам Сил оборони, які утримують там позиції.

На карті DeepState можна побачити смугу боїв на західному фланзі біля Пречистівки: протягом останньої доби вона розширилась на 2 км. Крім того, раніше росіяни прорвались у Водяне на східному фланзі і рухаються двома шляхами: у бік Богоявленки і у бік Вугледара по трасі О0532.

Бої на сході - карта DeepState про напрямками загроз для Вугледаром 22 вересня Фото: DeepState Бої на сході - карта DeepState ситацію під Вугледаром 22 вересня Фото: DeepState

У дописі аналітиків ідеться про "незапланований відхід на кращі рубежі", який відбувся на західному фланзі біля Вугледара. Також вони згадали про огинання позицій ЗСУ на даній ділянці і про загрозу для логістики через Богоявленку.

Бої на сході - DeepState про ситуацію під Вугледаром 22 вересня Фото: DeepState

Бої на сході і Вугледар 22 вересня

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на сторінці Facebook о 16:00 22 вересня, згадується Времівський напрямок, про який розповіли аналітики DeepState. Командування повідомило, що росіяни штурмували біля Водяного (на східному фланзі) та біля Вугледара. Біля Богоявленки (на західному фланзі) та ще двох населених пунктів — потужні авіаудари ЗС РФ. Сумарна кількість атак ворога, які відбулись протягом доби — чотири. Північніше нарахували більшу кількість штурмів росіян: під Кураховим — десять, під Покровськом — 21.

Зазначимо, про просування росіян під Вугледаром аналітики DeepState повідомили 9 вересня. Вони також пояснили, що ворог перетнув трасу О0532 і наблизився до східних околиць міста на відстань до 1,4 км. Тоді ж Фокус опублікував низку коментарів військових експертів, які оцінили загрози на даному відтинку фронту. Серед іншого, ішлося про можливість втримати Вугледар, який потерпає від обстрілів з трьох напрямків.

Нагадуємо, 22 вересня проєкт DeepState повідомив про загрози для плацдарму ЗСУ на Куп'янському напрямку. Тим часом боєць ЗСУ з позивним "Гусь" наголосив, що ЗС РФ втратили потенціал до наступу і не можуть атакувати відразу у трьох важливих точках під Покровськом.