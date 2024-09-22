Идут с двух сторон и режут логистику: ВС РФ угрожают окружить Угледар, — DeepState (карта)

Украинские подразделения в Угледаре могут иметь проблемы с поставками оружия и боеприпасов, объяснили аналитики DeepState. В заметке также упоминаются проблемы с тремя бригадами, которые там воюют.

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Подразделения ВС РФ обходят Угледар с восточного и западного флангов. Враг продвигается с двух сторон к селу Богоявленка, через которое проходит логистика украинской группировки. Военные ВСУ, которые держат оборону в городе, могут оказаться в окружении. Об угрозах на одном из участков фронта на Донбассе аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

Аналитики опубликовали карту боевых действий, на которой показали направления атак ВС РФ по состоянию на 22 сентября. При этом они упомянули о проблемах с 72 бригадой, у которой забрали командира на повышение и должны были провести ротацию, о резервах из Теробороны, которые "не справились с давлением врага", и о 58 отдельной мотопехотной бригаде, которую атакуют россияне возле Пречистовки. По оценкам DeepState на данном участке фронта "враг пытается окружить город" и угрожает логистическим путям Сил обороны, которые удерживают там позиции.

На карте DeepState можно увидеть полосу боев на западном фланге у Пречистовки: за последние сутки она расширилась на 2 км. Кроме того, ранее россияне прорвались в Водяное на восточном фланге и движутся двумя путями: в сторону Богоявленки и в сторону Угледара по трассе О0532.

Бои на востоке — карта DeepState о направлениях угроз для Угледара 22 сентября Фото: DeepState Бои на востоке — карта DeepState ситацию под Угледаром 22 сентября Фото: DeepState

В заметке аналитиков говорится о "незапланированном отходе на лучшие рубежи", который состоялся на западном фланге возле Угледара. Также они упомянули об огибании позиций ВСУ на данном участке и об угрозе для логистики через Богоявленку.

Бои на востоке — DeepState о ситуации под Угледаром 22 сентября Фото: DeepState

Бои на востоке и Угледар 22 сентября

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном на странице Facebook в 16:00 22 сентября, упоминается Времовское направление, о котором рассказали аналитики DeepState. Командование сообщило, что россияне штурмовали возле Водяного (на восточном фланге) и возле Угледара. У Богоявленки (на западном фланге) и еще двух населенных пунктов — мощные авиаудары ВС РФ. Суммарное количество атак врага, которые состоялись в течение суток — четыре. Севернее насчитали большее количество штурмов россиян: под Курахово — десять, под Покровском — 21.

Отметим, о продвижении россиян под Угледаром аналитики DeepState сообщили 9 сентября. Они также пояснили, что враг пересек трассу О0532 и приблизился к восточным окраинам города на расстояние до 1,4 км. Тогда же Фокус опубликовал ряд комментариев военных экспертов, которые оценили угрозы на данном отрезке фронта. Среди прочего, речь шла о возможности удержать Угледар, который страдает от обстрелов с трех направлений.

Напоминаем, 22 сентября проект DeepState сообщил об угрозах для плацдарма ВСУ на Купянском направлении. Между тем боец ВСУ с позывным "Гусь" отметил, что ВС РФ потеряли потенциал к наступлению и не могут атаковать сразу в трех важных точках под Покровском.