Потеря Водяного: как ВСУ будут защищать Угледар, обстреливаемый с трех сторон (карта)

Захват поселка Водяное открывает российской армии возможности продвинуться ближе к Угледару. Раньше город атаковали только с юга, а теперь у ВС РФ появились пути обхода с востока и севера. Фокус разбирался, как далее будут действовать оккупанты.

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Команда аналитиков DeepState заявляет об оккупации российскими войсками села Водяное Донецкой области и продвижении в Гродовке Покровского района. Захват Водяного открывает ВС РФ возможности продвинуться ближе к Угледару с севера, город рискует оказаться под огневым контролем с трех сторон.

Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала потерю населенного пункта. Минобороны России не отчитывалось об "успехах" оккупационных группировок.

Тактические успехи армии РФ в районе Угледара констатирует британская военная разведка. Кроме Водяного, захвачено и село Пречистовка к западу от города. В оборонном ведомстве уверены, что в ближайшее время российские силы предпримут очередную попытку захвата Угледара.

Российские паблики указывают, что главной задачей армии РФ в этом районе станет перерезание трассы из Угледара в Богоявленку, село Волновахского района. Основная линия снабжение города проходит по указанному пути. От Водяного до трассы войскам РФ остается около пяти километров.

Россияне завляют о перерезании трассы 0524 со стороны Константиновки. Карта DeepState

Подход ВС РФ к трассе "Угледар-Богоявленка" фактически означает оперативное окружение Угледара: логистика ВСУ будет проходить только по проселочным дорогам, а осенью они превратятся в сплошную грязь. Соседняя с Угледаром дорога через шахту №3 уже отрезана, как и трасса 0524 со стороны Константиновки, отмечают российские паблики.

Подход к Богоявленке: куда ВС РФ пойдут после захвата Водяного

Продвижение оккупантов на указанных участках ускорилось после того как часть сил ВСУ перебросили с Угледарского направления на оборону Селидово, Украинска, Мирнограда и Горняка, сообщают в милитари-пабликах.

Об опасности для Угледара после захвата Водяного говорит и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый. Российская армия попытается выйти на трассу "Угледар-Водяное-Константиновка", в этом районе идут постоянные бои. Получив контроль над дорогой, оккупанты займутся продвижением в тыл Сил обороны Украины.

"Вероятный и логичный следующий шаг после захвата Водяного — подход к Богоявленке. Южнее Водяного имеются стратегические высоты, их тоже будут брать. Важно понимать, что кроме угрозы физического выхода на оперативный простор под Богоявленкой ВС РФ получат огневой контроль. Расширится зона поражения важной логистической артерии ствольной артиллерией", — объясняет специалист.

Другой вариант заключается в усилении давления с Павловки, южного населенного пункта. Район Угледара становится горячей и критичной боевой точкой, подчеркивает соучредитель DeepStatе.

Оперативное окружение Угледара близко?

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", военного эксперта Александра Коваленко, с начала полномасштабного вторжения россияне атаковали Угледар только с юга, но несли ощутимые потери. На штурмы бросали дважды уничтоженную 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ.

Теперь российское командование сосредоточилось на продвижении к трассе 0532 "Марьинка — Угледар", а не на штурме города в лоб по одной логистической артерии. Как только дорогу возьмут под контроль, появятся условия для новой волны наступления на Угледар с севера, востока и юга, поясняет Фокусу эксперт.

Атаки по трем направлениям сильно осложнят ВСУ процесс обороны Угледара. С Водяного войска РФ могут двигаться и на запад, параллельно формируя фланги. По оценкам военного аналитика, до полного окружения города еще далеко: российской армии надо контролировать еще и западную логистику.

"ВС РФ готовят комфортные условия для окружения города, процесс может длиться до двух месяцев", — подытожил Коваленко.

Напомним, российские войска уже около недели почти не проявляют активности на Кураховском направлении. Вражеская армия пыталась продвигаться небольшими группами по 10 человек.

Фокус ранее подробно анализировал причины временной остановки ВС РФ на Покровском направлении. В последнее время ВСУ перетягивают на данный участок дополнительные войска, вооружение и боеприпасы.