Втрата Водяного: як ЗСУ захищатимуть Вугледар, обстрілюваний із трьох боків (карта)

Захоплення селища Водяне відкриває російській армії можливості просунутися ближче до Вугледара. Раніше місто атакували тільки з півдня, а тепер у ЗС РФ з'явилися шляхи обходу зі сходу і півночі. Фокус розбирався, як далі діятимуть окупанти.

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Команда аналітиків DeepState заявляє про окупацію російськими військами села Водяне Донецької області та просування до Гродівки Покровського району. Захоплення Водяного відкриває ЗС РФ можливості просунутися ближче до Вугледара з півночі, місто ризикує опинитися під вогневим контролем із трьох сторін.

Українська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала втрату населеного пункту. Міноборони Росії не звітувало про "успіхи" окупаційних угруповань.

Тактичні успіхи армії РФ у районі Вугледара констатує британська військова розвідка. Крім Водяного, захоплено і село Пречистівка на захід від міста. В оборонному відомстві впевнені, що найближчим часом російські сили зроблять чергову спробу захоплення Вугледара.

Російські пабліки вказують, що головним завданням армії РФ у цьому районі стане перерізання траси з Вугледара в Богоявленку, село Волноваського району. Основна лінія постачання міста проходить зазначеним шляхом. Від Водяного до траси військам РФ залишається близько п'яти кілометрів.

Росіяни заявляють про перерізання траси 0524 з боку Костянтинівки. Карта DeepState

Підхід ЗС РФ до траси "Вугледар-Богоявленка" фактично означає оперативне оточення Вугледара: логістика ЗСУ відбуватиметься тільки путівцями, а восени вони перетворяться на суцільний бруд. Сусідня з Вугледаром дорога через шахту №3 вже відрізана, як і траса 0524 з боку Костянтинівки, зазначають російські пабліки.

Підхід до Богоявленки: куди ЗС РФ підуть після захоплення Водяного

Просування окупантів на зазначених ділянках прискорилося після того, як частину сил ЗСУ перекинули з Вугледарського напряму на оборону Селидового, Українська, Мирнограда і Гірника, повідомляють у мілітарі-пабліках.

Про небезпеку для Вугледара після захоплення Водяного говорить і співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий. Російська армія спробує вийти на трасу "Вугледар-Водяне-Костянтинівка", у цьому районі тривають постійні бої. Отримавши контроль над дорогою, окупанти займуться просуванням у тил Сил оборони України.

"Ймовірний і логічний наступний крок після захоплення Водяного — підхід до Богоявленки. Південніше Водяного є стратегічні висоти, їх теж будуть брати. Важливо розуміти, що крім загрози фізичного виходу на оперативний простір під Богоявленкою ЗС РФ отримають вогневий контроль. Розшириться зона ураження важливої логістичної артерії ствольною артилерією", — пояснює фахівець.

Інший варіант полягає в посиленні тиску з Павлівки, південного населеного пункту. Район Вугледара стає гарячою і критичною бойовою точкою, підкреслює співзасновник DeepStatе.

Оперативне оточення Вугледара близько?

За словами координатора групи "Інформаційний спротив", військового експерта Олександра Коваленка, від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували Вугледар тільки з півдня, але зазнавали відчутних втрат. На штурми кидали двічі знищену 155-ту бригаду морської піхоти ЗС РФ.

Тепер російське командування зосередилося на просуванні до траси 0532 "Мар'їнка — Вугледар", а не на штурмі міста в лоб по одній логістичній артерії. Щойно дорогу візьмуть під контроль, з'являться умови для нової хвилі наступу на Вугледар із півночі, сходу і півдня, пояснює Фокусу експерт.

Атаки за трьома напрямками сильно ускладнять ЗСУ процес оборони Вугледара. З Водяного війська РФ можуть рухатися і на захід, паралельно формуючи фланги. За оцінками військового аналітика, до повного оточення міста ще далеко: російській армії треба контролювати ще й західну логістику.

"ЗС РФ готують комфортні умови для оточення міста, процес може тривати до двох місяців", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, російські війська вже близько тижня майже не проявляють активності на Курахівському напрямку. Ворожа армія намагалася просуватися невеликими групами по 10 осіб.

Фокус раніше детально аналізував причини тимчасової зупинки ЗС РФ на Покровському напрямку. Останнім часом ЗСУ перетягують на цю ділянку додаткові війська, озброєння і боєприпаси.