ЗС РФ хитрощами підбирались до позицій ЗСУ під Кураховим: деталі від бійця 33 бригади (відео)

У зоні відповідальності 33 бригади ЗСУ на Курахівському напрямку відбувається умовне затишшя, заявив пресофіцер підрозділу Назар Войтенков. Тим часом Генштаб ЗСУ звітував про майже 50 російських штурмів, які відбулись на сусідніх ділянках фронту.

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Підрозділи ЗС РФ близько тижня не проявляють активності на окремих відтинках фронту на Курахівському напрямку. Раніше вони намагались штурмувати бронетехнікою та десантними підрозділами. Зараз по двоє осіб повзуть в лісопосадку, ховаючись під маскувальною сіткою. Про ситуацію під Кураховим пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Войтенков заявив, що ЗС РФ близько семи днів не штурмували позиції його підрозділу. Водночас військовий нагадав, що це не означає, начебто ворог відмовився від ідеї окупації Донбасу. Але поки що на відтинку 33 бригади — відносне затишшя.

"Росіяни ніколи не втрачають віри в те, що вони здатні захопити більше міст України, адже саме такими є імперіалістичні ідеї малого Карлика. Втім, щоб сказати, що більше сил стало просуватися в напрямку міста Курахове, зокрема, в зоні відповідальності нашої бригади, не можу поки підтвердити", — пояснив пресофіцер 33 бригади ЗСУ.

Зі слів Войтенкова, останні активності росіян на відтинку 33 бригади відбулись близько тижня тому. Саме тоді були спроби кинутись вперед бронемашинами і десантом. Останні кілька днів такого не було, натомість ворог намагався пробиратись вперед невеликими групами, які прослизали в посадки і накопичувались по 10 осіб. Для просування росіяни застосовують хитрощі, наприклад, натягують на прямокутну пластинку маскувальні сітки, ховаються під цією конструкцією і повзуть полями. Однак оператори БПЛА виявляють такі хитрощі і негайно їх припиняють, запевнив боєць.

"Це були окупанти, ми їх скидами гранат накрили, і власне, на тому їхній шлях на землі закінчився", — сказав він.

Бої на Донбасі і Курахове станом на 9 вересня

У звітах Генштабу ЗСУ вказується, скільки штурмів ЗС РФ провели на Курахівському напрямку. Російських атак вдень 7 вересня було 27, зранку 8 вересня — 47, зранку 9 вересня — 30. У такі ж дні під Покровськом — 28, 44, 39 відповідно. На карті аналітиків DeepState останні зміни на даній ділянці відбулись південніше та північніше траси Н-15 на Запоріжжя. Відстань від краю лінії фронту до околиць Курахового — близько 12 км.

Бої на Донбасі та Курахове - карта боїв станом на 9 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, 6 вересня аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російське командування планує тиснути на Курахівському напрямку, щоб вирівняти фронт і просунутись у бік адміністративних меж Донецької області. Крім того, ЗС РФ зацікавлені у просуванні по трасі, яка з'єднує Донецьк та Запоріжжя.

9 вересня на DeepState повідомили, що росіяни окупували село Водяне, розташоване під Кураховим на північ від Вугледара. Бої за населений пункт тривали близько тижня і в підсумку ворог просунувся на 3 км, перерізавши дорогу на Вугледар.

Нагадуємо, 9 верес оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чи змінився темп просування ЗС РФ під Покровськом. Тим часом в ISW проаналізували позицію глави ЦРУ Уільяма Бернса, який говорив про Storm Shadow та ядерні погрози РФ.