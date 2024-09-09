ЗС РФ обходять Вугледар і просунулись на 500 м під Покровськом, — аналітики (карти)

ЗСУ довелось відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара, свідчить карта проєкту DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

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Підрозділи ЗС РФ рухаються вперед у Донецькій області та мають успіхи під Покровськом та Вугледаром. Розмір просування ворога складає від 500 м до 1,3 км, один населений пункт окупували повністю. Про деталі боїв на Донбасі станом на 9 вересня аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики повідомили про ситуацію біля Вугледара на Курахівському напрямку та біля Гродівки на Покровському напрямках. У обох випадках росіяни просуваються далі на захід у бік адміністративних меж Донецької області.

Курахівський напрямок. ЗС РФ окупували село Водяне під Вугледаром, ідеться у дописі DeepState. Як показує карта аналітиків, росіяни перетнули дорогу О0532, яка прямує від Мар'їнки у Вугледар: це сталось 2-3 вересня. Потім росіяни досягли околиць Водяного (площа 1 кв. км), бої тривали п'ять днів, але в підсумку ворогу вдалось захопити село і просунутись ще на 1,3 км. Лінія фронту, як показує карта, обгинає Вугледар, розташована на 4 км південніше. Тим часом ворог прямує по місцевій дорозі у бік Богоявленки (6,5 км на північ).

Бої на Донбасі - ситуація під Вугледаром станом на 9 вересня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному відтинку фронту росіянам вдалось пройти ще 500 м до центру селища Гродівка. Орієнтовна окупована площа населеного пункту — близько третини (1,38 кв. км від загальної площі 5,18 кв. км).

Бої на Донбасі - ситуація під Покровськом станом на 9 вересня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — деталі станом на 9 вересня

Генштаб ЗСУ опублікував звіт про бої на Донбасі станом на 22:00 8 вересня. У звіті вказано, що на Курахівському та Покровському напрямку була майже однакова кількість штурмів ЗС РФ — 25 та 29 відповідно. Ще один гарячий напрямок — Торецький (17) та Куп'янський (13). Про події в селі Водяне під Вугледаром командування не повідомляло.

Зазначимо, раніше Фокус писав про загрозу просування росіян у бік Курахового та Вугледара. 6 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що російське командування цікавить місцевість між Покровськом та Вугледаром на захід від Донецька. Росіяни хотіли б виконати два завдання, написали аналітики. Перше завдання — "вирівняти" фронт 80-кілометровій дузі між цими двома точками. Друге завдання — просування по дорозі Н-15, яка через Курахове прямує до Запоріжжя.

Нагадуємо, 7 вересня бійці 53 ОМБр повернули позиції на Торецькому напрямку та вивісили український прапор у Нью-Йорку. Тоді ж аналітики DeepState повідомили про дії ворога під Селидовим на Донбасі та Вовчанськом у Харківській області.