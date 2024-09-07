"Ми не відступимо": бійці 53-ї бригади вивісили український прапор у Нью-Йорку на Донбасі (відео)

Прапор було вивішено під шквальним вогнем артилерії та FPV-дронів. Кожна спроба захопити селище розбивається об непохитну рішучість українських солдатів, наголосили бійці.

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Бійці 2 механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха вивісили прапор свого підрозділу на елеваторі у Нью-Йорку Донецької області. Про це повідомили у 53 ОМБр.

Великий елеватор, що височіє над полем бою, є символом стійкості, наголошують бійці, і саме на ньому, не зважаючи на безперервні обстріли, гордо майоріє жовто-блакитний прапор.

Прапор, як підкреслюється, було вивішено під шквальним вогнем артилерії та FPV-дронів противника.

Кожна спроба захопити селище розбивається об непохитну рішучість українських солдатів, зазначають наші захисники, додаючи, що прапор на елеваторі у Нью-Йорку не просто тканина, а символ перемоги над смертю, страхом та ворогом.

"Він говорить кожному, хто наближається: "Ми тут. Ми не відступимо. І поки ми тут, смерть йде за вами", — зазначають у 2-му мехбаті 53 ОМБр.

Як прокоментували підняття прапора у селищі автори моніторингового каналу Deep State, контроль ворога в центрі "відносний". Тому, наголошується, всі попередні заяви росіян про "повну окупацію" можна поки множити на нуль.

Ситуація на Торецькому напрямку

За поточну добу, як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки. Біля Неліпівки було відбито одну атаку, ще два боєзіткнення тривали.

Нагадаємо, 18 серпня бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади повідомили про захоплення Нью-Йорка Збройними силами Російської Федерації.

6 вересня бригада "Азов" повідомила, що в селищі Нью-Йорк бійці Нацгвардії змогли вибити окупантів з раніше зайняти позицій, а також деблокувати суміжні підрозділи сил оборони, які потрапили в оточення.