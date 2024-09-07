"Мы не отступим": бойцы 53-й бригады вывесили украинский флаг в Нью-Йорке на Донбассе (видео)

Флаг был вывешен под шквальным огнем артиллерии и FPV-дронов. Каждая попытка захватить поселок разбивается о непоколебимую решимость украинских солдат, отметили бойцы.

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Бойцы 2 механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха вывесили флаг своего подразделения на элеваторе в Нью-Йорке Донецкой области. Об этом сообщили в 53 ОМБр.

Большой элеватор, возвышающийся над полем боя, является символом стойкости, подчеркивают бойцы, и именно на нем, несмотря на непрерывные обстрелы, гордо развевается желто-голубой флаг.

Флаг, как подчеркивается, был вывешен под шквальным огнем артиллерии и FPV-дронов противника.

Каждая попытка захватить поселок разбивается о непоколебимую решимость украинских солдат, отмечают наши защитники, добавляя, что флаг на элеваторе в Нью-Йорке не просто ткань, а символ победы над смертью, страхом и врагом.

"Он говорит каждому, кто приближается: "Мы здесь. Мы не отступим. И пока мы здесь, смерть идет за вами", — отмечают во 2-м мехбате 53 ОМБр.

Как прокомментировали поднятие флага в поселке авторы мониторингового канала Deep State, контроль врага в центре "относительный". Поэтому, отмечается, все предыдущие заявления россиян о "полной оккупации" можно пока умножать на ноль.

Ситуация на Торецком направлении

За текущие сутки, как говорится в сводке Генштаба ВСУ, на Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до пяти. Враг, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, где наши защитники отбили три атаки. У Нелиповки была отбита одна атака, еще два боестолкновения продолжались.

Напомним, 18 августа бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады сообщили о захвате Нью-Йорка Вооруженными силами Российской Федерации.

6 сентября бригада "Азов" сообщила, что в поселке Нью-Йорк бойцы Нацгвардии смогли выбить оккупантов с ранее занятых позиций, а также деблокировать смежные подразделения сил обороны, которые попали в окружение.