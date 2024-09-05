Нью-Йорк держится из последних сил. Почему важно остановить врага на подступах к Константиновке

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В районе Нью-Йорка и в небольшой части самого пгт продолжаются тяжелые бои.

Поселок, который уже давно должен был бы пасть, частично еще держится Силами Обороны!

Ребята вывозят на характере, ведь все уже давно зае…ались отбивать постоянные вражеские накаты и штурмы. Устали. Но держатся!

Та же ситуация в Нелеповке.

Нью-Йорк не дает врагу обойти Торецк с фланга.

Потому что в лобовых штурмах города враг несет огромные потери, а продвижение — максимально не соразмерно с задействованными ресурсами.

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Тактическая оборона перешла в военную импровизацию: боец ВСУ о ситуации под Торецком

Обрушение любого фланга Торецка (Нью-Йорк–Щербиновка–Клебан-Бык и Дружба–Дилиевка–Александро-Шультино) приведет к возможности врага окружить торецкий гарнизон и серьезно изменит конфигурацию фронта на участке.

Сейчас враг вынужден ходить в лобовые атаки на Торецк, пока держатся фланги.

С каждым днем вражеский потенциал уменьшается. И когда-то наступит момент, что они будут остановлены.

Было бы очень неплохо сделать это именно в Торецке, не дав оккупанту сформировать западные клещи Константиновки.

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