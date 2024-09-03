Тактическая оборона перешла в военную импровизацию: боец ВСУ о ситуации под Торецком

Несмотря на то, что Силы обороны смогли остановить ВС РФ вблизи города, враг не оставляет попыток прорвать позиции ВСУ. Кое-где украинские войска были вынуждены отойти.

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Силы обороны смогли остановить россиян на подступах к городу Торецк Донецкой области, но ВС РФ не оставляют попыток прорваться в город. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

По его словам, его подразделение продолжает выполнять боевые задачи на Торецком направлении, где продолжаются штурмовые действия противника. Подразделение держит оборону в окрестностях Нью-Йорка и Торецка.

"Несмотря на то, что Силы обороны смогли его остановить вблизи города, враг не оставляет попыток прорвать наши позиции. Кое-где наши войска были вынуждены отойти", — отметил Иевлев.

Карта боев на Торецком направлении (Эспрессо)

Он добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной. Личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а враг давит со всех сторон.

"Тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. Мы заминировали один участок перед собой, но враг прорвал фланг и обошел с другой стороны. Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — подчеркнул Иевлев.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 3 августа сообщалось, что на Торецком направлении шло 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

Напомним, что аналитики DeepState 3 сентября сообщили, что ВС РФ имели успех в поселке Нью-Йорк на Торецком направлении и селе Пречистовка на Времовском направлении.