Тактична оборона перейшла у військову імпровізацію: боєць ЗСУ про ситуацію під Торецьком

Попри те, що Сили оборони змогли зупинити ЗС РФ поблизу міста, ворог не полишає спроб прорвати позиції ЗСУ. Подекуди українські війська були змушені відійти.

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Сили оборони змогли зупинити росіян на підступах до міста Торецьк на Донеччині, але ЗС РФ не полишають спроб прорватися у місто. Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

За його словами, його підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Торецькому напрямку, де тривають штурмові дії противника. Підрозділ тримає оборону на околицях Нью-Йорка та Торецька.

"Попри те, що Сили оборони змогли його зупинити поблизу міста, ворог не полишає спроб прорвати наші позиції. Подекуди наші війська були змушені відійти", — зауважив Ієвлєв.

Карта боїв на Торецькому напрямку (Еспресо)

Він додав, що ситуація залишається надзвичайно складною. Особовий склад виснажений, іноді бракує боєкомплекту, а ворог тисне з усіх боків.

"Тактична ситуація дещо змінилась і пішла не за планом. Ми замінували одну ділянку перед собою, але ворог прорвав фланг і обійшов з іншого боку. Це змусило нас швидко переорієнтуватися. Це вже більше військова імпровізація, ніж підготовлена ​​тактична оборона", — наголосив Ієвлєв.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 серпня повідомлялося, що на Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

Нагадаємо, що аналітики DeepState 3 вересня повідомили, що ЗС РФ мали успіх у селищі Нью-Йорк на Торецькому напрямку та селі Пречистівка на Времівському напрямку.