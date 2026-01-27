Килл-зона в Часовом Яре: как удается держаться городу, бои за который продолжаются уже почти два года

Часов Яр

Оборона города все еще продолжается! И это, наверное, главный итог почти двухлетних боев.

Прямо в городе создана немаленькая килл-зона, из-за наличия которой большая часть центра и севера "Часика" фактически врагом не контролируется. "Встречать" оккупантов наши воины начинают еще за каналом. Кто доехал/пошел дальше — в основном зачищается дронами.

Иногда оккупанты пробуют механизированные атаки. Впрочем результат не лучший.

Но эта килл-зона действует в обе стороны, потому что враг тоже не отстает. Поэтому наиболее корректное описание ситуации — это дроновый "тяни-толкай", он происходит в "Часике".

Відео дня

Куда более сложная ситуация — на севере от города.

Малые группы оккупантов уже фиксируются в Миньковке. Легендарное село еще со времен АТО. Сейчас это довольно неслабый укрепрайон, на который враг не жалеет никаких ресурсов, чтобы его захватить.

За Марково также начались бои. Сейчас это не менее важное село, чем Миньковка.

В общем, "Часик" собой прикрывал "Констаху", Дружковку и Краматорск. И если в направлении "Констахи" из "Часика" враг почти не продвинулся, то в направлении Дружковки и "Крамика" — движение есть. Уверен, что правдами и неправдами движение остановят, а враг все же сосредоточится на "Констахе" и остатках "Часика".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно