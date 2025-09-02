Что назревает под Запорожьем: 5 главных направлений российского осеннего наступления
К четырем понятным направлениям осеннего наступления врага военный корреспондент Богдан Мирошников добавляет и пятое — юг Запорожской области. Ему очень не нравится активность, которую там проявляют россияне, разворачивая свои силы и средства...
Продолжая тему осенней кампании врага, я бы выделил четыре потенциальных участка, где оккупанты будут прилагать максимум усилий.
Это Покровск-Мирноград. Константиновка. Купянск. Лиман-Северск.
Об этом уже было много сказано, поэтому не буду повторяться. Очевидно, что только время и наши действия покажут, сможет ли враг захватить хоть один из этих городов.
И еще я бы очень обратил внимание на линию Гуляйполе-Орихов-Степногорск. Очень мне не нравится, какой состав вражеских сил и средств там разворачивается.
К датам привязки нет. Если кто-то будет говорить, что у них стоит задача "захватить Покровск до 1/31 декабря, до 1 ноября и так далее" — то это будет неправдой.
В войне на истощение нет дат и календарного плана-графика захвата территорий. Есть только точки приложения усилий и события, которые позволяют достигать поставленных задач.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно