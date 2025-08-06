Отход из Мирнограда и Покровск как новый Бахмут: к чему ведет летнее наступление РФ
На Покровском направлении продолжается проседание украинской обороны, констатирует военный корреспондент Богдан Мирошников. И хотя фланги ВСУ держатся против ожесточенных атак соперника, просматриваются перспективы превращения Покровска и Мирнограда в очередной Бахмут.
На Покровском направлении продолжается проседание нашей обороны.
Когда враг не смог с наскока ворваться в Родинское и захватить ключевые точки, они сместили акцент несколько севернее. Теперь под ударом район Суворово вектором на Белицкое.
Но и в направлении Родинского давление сохраняется безумное.
Ой не знаю, чем это закончится. Но пахнет не очень приятным — точно.
Оккупант все усилия прилагает, чтобы заставить нас отойти из покровско-мирноградской агломерации. Поэтому атакует в направлении ключевых трасс и уничтожает логистику.
Очень они не хотят погрязнуть в городских боях.
Но все же наши воины фланги +/- контролируют и не дают взять агломерацию в оперативное окружение.
Я все же склоняюсь к мысли, что бои за агломерацию чем-то будут напоминать Бахмут.
Хотел бы ошибаться, но оно так и выглядит в перспективе нескольких месяцев.
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