"Есть амбиция обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию: РФ стянула под Покровск 100-тысяч войск

Также россияне возобновили свои определенные усилия и на западной стороне, там где они еще зимой получили большую взбучку от украинских войск с большими жертвами

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На Покровском направлении сложилась напряженная систуация, оккупанты усилили штурмы с запада. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас против Сил обороны Украины на Покровском направлении действует вражеская группировка более 100 тысяч личного состава. Кроме этого для атак россияне используют все имеющиеся средства, включая авиацию и наземную технику.

Возле Покровска есть тяжелая техника врага, но когда возникают проблемы, россияне откатываются назад.

"У россиян есть амбиция обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточной стороны. Более того, они возобновили свои определенные усилия и на западной стороне, там где они еще зимой получили большую взбучку от украинских войск с большими жертвами. Очевидно, что им поставлены конкретно политические задачи. Впрочем, по состоянию на сейчас, при том, что ситуация там крайне напряженная, этих целей они не достигают", — отметил Виктор Трегубов.

Напомним, что 24 июля сообщалось, что на Покровском направлении ВС РФ продвигаются с флангов, чтобы подойти к Покровску и пытаются продвинуться к тыловым дорогам.

Также 24 июля сообщалось, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись вдоль трассы в сторону Мирнограда, при этом к югу от него в районе Миролюбовки образовалась большая "серая зона", в которую попала и восточная часть Новоэкономичного.