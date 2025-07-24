"Є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію: РФ стягла під Покровськ 100-тисяч військ

Також росіяни поновили свої певні зусилля і на західному боці, там де вони ще взимку отримали великого прочухана від українських військ з великими жертвами.

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На Покровському напрямку склалася напружена ситуація, окупанти посилили штурми із заходу. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов.

За його словами, зараз проти Сил оборони України на Покровському напрямку діє вороже угруповання понад 100 тисяч особового складу. Крім цього для атак росіяни використовують всі наявні засоби, включаючи авіацію та наземну техніку.

Біля Покровська є важка техніка ворога, але коли виникають проблеми, росіяни відкочуються назад.

"У росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку. Ба більше, вони поновили свої певні зусилля і на західному боці, там де вони ще взимку отримали великого прочухана від українських військ з великими жертвами. Очевидно, що їм поставлені конкретно політичні завдання. Втім, станом на зараз, при тому, що ситуація там вкрай напружена, цих цілей вони не досягають", — зазначив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗС РФ просуваються з флангів, щоб підійти до Покровська та намагаються просунутися до тилових доріг.

Також 24 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися вздовж траси в бік Мирнограда, водночас на південь від нього в районі Миролюбівки утворилася велика "сіра зона", до якої потрапила і східна частина Новоекономічного.