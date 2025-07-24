Створюють тиск на всю дугу: под Покровськом РФ мають успіхи і просуваються до тилових доріг

Лінія фронту перебуває у нестабільному стані, але контроль частково Сили оборони контроль зберігають. Також окупанти мають просування північніше селища Шевченко

Related video

На Покровському напрямку російські окупанти просуваються з флангів, щоб підійти до Покровська та намагаються просунутися до тилових доріг. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, на рубежі Удачне–Котлине ворог зараз активно тисне і просувається малими групами в лісосмугах між населеними пунктами.

"Йдуть серйозні накати, наші козаки тримають оборону. Частину сірої зони біля Котлиного противник пробує зайняти щоб вийти ближче до тилових доріг. У Звіровому ситуація напружена, ворог пробує закріпитися у населеному пункті та на околицях Першого Травня. Веде постійні атаки дронами та піхотою", — розповів "Мучной".

Він зауважив, що лінія фронту перебуває у нестабільному стані, але контроль частково Сили оборони контроль зберігають. Також окупанти мають просування північніше селища Шевченко. Вони намагаються обходити фланги щоб підійти ближче до околиць міста.

"Зараз вони пробують створити тиск на всю дугу щоб розтягнути наші сили, вийти на оперативний простір і далі розвивати наступ у бік Покровска-Мирнограда. Район дач перед Покровськом–це класичне місце для проникнення ДРГ противника, зараз йдуть штурми малими групами, мета–просунутися до передмість та перевірити оборону", — проінформував "Мучной".

Він зауважив, що активність росіян є сигналом того, що вони шукають шляхи для глибшого проникнення й психологічного тиску на тил.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни просунулися вздовж траси в бік Мирнограда, водночас на південь від нього в районі Миролюбівки утворилася велика "сіра зона", до якої потрапила і східна частина Новоекономічного.