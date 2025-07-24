ЗС РФ ідуть у бік Мирнограда: чи є загроза оперативного оточення Покровська (карта)

За минулу добу змінилася лінія бойового зіткнення на деяких ділянках фронту на Донеччині — біля населеного пункту Рідкодуб, а також Новоекономічного і Зеленого Гаю.

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На Покровському напрямку Збройні сили РФ просунулися вздовж траси в бік Мирнограда, водночас на південь від нього в районі Миролюбівки утворилася велика "сіра зона", до якої потрапила і східна частина Новоекономічного. Про це свідчать оновлені дані від 23 липня аналітиків DeepState.

Змінилася ситуація і на Лиманському та Куп'янському напрямках, де противник останнім часом великої активності не проявляв. На південному фланзі куп'янського плацдарму російських військ було зафіксовано втрату контролю українськими силами незначної території біля Зеленого Гаю.

На всій ділянці фронту Куп'янського напрямку війська РФ провели дев'ять атак. У черговому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

Карта Лиманський напрямок 23 липня 2025 Фото: deepstatemap.live

Також у DeepState уточнили дані щодо ситуації на Лиманському напрямку, де лінія фронту незначно змінилася — частина території позначена підконтрольною Силам оборони, а в районі Рідкодуба і на захід від Липового, ділянка була зайнята росіянами.

"На Лиманському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Світ, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки", — повідомили в українському Генштабі.

Загалом найгарячішою ділянкою фронту на Донбасі залишається Покровський напрямок, де активність РФ не знижується. Ба більше, деякі військові аналітики припускають, що під Покровськом склалася загрозлива ситуація.

Карта Покровський напрямок 23 липня Фото: deepstatemap.live

Зокрема, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю OBOZ.UA вказав на ризики масштабного наступу росіян на місто. За його словами, на всьому протязі ЛБЗ, немає таких ділянок, де не було активних бойових дій.

"Вони (росіяни, — прим. ред) завели в Україну 600 тисяч осіб. Це величезна маса, по-перше. По-друге, бойові зіткнення є скрізь. Немає напрямків, де взагалі не відбувається нічого. Навіть Херсонський — здавалося б, там річка Дніпро, і все одно там є обстріли. Звичайно, все пізнається в порівнянні", — зазначив він.

На сьогодні розмір "кишені", що утворилася навколо Покровська, перебуває в межах 17 км. На думку Ступака, якщо вона зменшиться до 10 км і менше, це "означатиме оточення міста".

"І нам доведеться в аварійному режимі звідти виходити. Те саме було з Вугледаром, який також затиснули в кліщі. Я думаю, ця позначка в 10 км буде критичною", — вважає аналітик.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що на окремих ділянках фронту фіксується нова тактика ЗС РФ — малі штурмові групи намагаються проникати вглиб української оборони, минаючи лінію зіткнення. Це призводить до збільшення "сірих зон".