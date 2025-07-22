Зміна характеру боїв: як просуваються ЗС РФ і чому "сірих зон" стало більше, — DeepState

На окремих ділянках фронту фіксується нова тактика російських військ — малі штурмові групи намагаються проникати вглиб української оборони, минаючи лінію зіткнення. Такі проникнення малими силами створюють загрозу на нових ділянках і ускладнюють фіксацію просування на картах, що призводить до збільшення "сірих зон".

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Противник здійснює ці дії без належного прикриття, з розрахунком на раптовість, швидке маскування і подальше посилення групи, пишуть аналітики DeepState, оцінюючи ситуацію на фронті.

Як наголошується в аналітичному огляді, такі випадки стають регулярними: росіяни намагаються закріпитися в так званій "сірій зоні", використовуючи будь-яку можливість для прихованого просування. Однак найчастіше такі групи залишаються в тилу ненадовго — їх оперативно виявляють оператори дронів і ліквідовують за допомогою артилерії або піхоти.

Аналітики фіксують просування росіян малими групами Карта бойових дій на Покровському напрямку. 21 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Проте навіть невдалі спроби проникнення виявляються корисними для ворога. Так, українські захисники змушені перерозподіляти обмежені ресурси, щоб закривати потенційні вразливі ділянки оборони. А значна кількість зафіксованих проникнень призводить до розширення сірих зон на карті, зокрема поблизу населених пунктів і посадок. Це відображається в актуальних оновленнях карт: зони невизначеного контролю стають дедалі ширшими.

"Проблемою також є катастрофічна нестача людей в обороні, якими не встигають закривати дірки в позиціях, і які виявляє ворог, щоб рухатися саме цими маршрутами в тил", — зазначає DeepState.

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Експерти додали, що такі випадки не можуть інтерпретуватися як повноцінне просування противника. Навіть наявність відео з російськими бійцями на певній території не є підставою для оновлення карт вручну — занадто високий ризик дезінформації та маніпуляцій.

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області зафіксували проникнення російських ДРГ, які проводять розвідку боєм. Вони влаштовують засідки на бійців ЗСУ, через що українські захисники відкрили на них полювання.