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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зміна характеру боїв: як просуваються ЗС РФ і чому "сірих зон" стало більше, — DeepState

солтади Україна
Ілюстративне фото | Фото: Генштаб ЗСУ

На окремих ділянках фронту фіксується нова тактика російських військ — малі штурмові групи намагаються проникати вглиб української оборони, минаючи лінію зіткнення. Такі проникнення малими силами створюють загрозу на нових ділянках і ускладнюють фіксацію просування на картах, що призводить до збільшення "сірих зон".

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Противник здійснює ці дії без належного прикриття, з розрахунком на раптовість, швидке маскування і подальше посилення групи, пишуть аналітики DeepState, оцінюючи ситуацію на фронті.

Як наголошується в аналітичному огляді, такі випадки стають регулярними: росіяни намагаються закріпитися в так званій "сірій зоні", використовуючи будь-яку можливість для прихованого просування. Однак найчастіше такі групи залишаються в тилу ненадовго — їх оперативно виявляють оператори дронів і ліквідовують за допомогою артилерії або піхоти.

просування ЗС РФ під Покровськом
Аналітики фіксують просування росіян малими групами
наступ ЗС РФ під Покровськом
Карта бойових дій на Покровському напрямку. 21 липня 2025 року
Фото: deepstatemap.live

Проте навіть невдалі спроби проникнення виявляються корисними для ворога. Так, українські захисники змушені перерозподіляти обмежені ресурси, щоб закривати потенційні вразливі ділянки оборони. А значна кількість зафіксованих проникнень призводить до розширення сірих зон на карті, зокрема поблизу населених пунктів і посадок. Це відображається в актуальних оновленнях карт: зони невизначеного контролю стають дедалі ширшими.

"Проблемою також є катастрофічна нестача людей в обороні, якими не встигають закривати дірки в позиціях, і які виявляє ворог, щоб рухатися саме цими маршрутами в тил", — зазначає DeepState.

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Експерти додали, що такі випадки не можуть інтерпретуватися як повноцінне просування противника. Навіть наявність відео з російськими бійцями на певній території не є підставою для оновлення карт вручну — занадто високий ризик дезінформації та маніпуляцій.

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області зафіксували проникнення російських ДРГ, які проводять розвідку боєм. Вони влаштовують засідки на бійців ЗСУ, через що українські захисники відкрили на них полювання.