Смена характера боев: как продвигаются ВС РФ и почему "серых зон" стало больше, — DeepState

На отдельных участках фронта фиксируется новая тактика российских войск — малые штурмовые группы пытаются проникать вглубь украинской обороны, минуя линию соприкосновения. Такие проникновения малыми силами создают угрозу на новых участках и затрудняют фиксацию продвижения на картах, что приводит к увеличению “серых зон”.

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Противник осуществляет данные действия без надлежащего прикрытия, с расчетом на внезапность, быструю маскировку и последующее усиление группы, пишут аналитики DeepState, оценивая ситуацию на фронте.

Как отмечается в аналитическом обзоре, подобные случаи становятся регулярными: россияне пробуют закрепиться в так называемой "серой зоне", используя любую возможность для скрытного продвижения. Однако чаще всего такие группы остаются в тылу ненадолго — их оперативно выявляют операторы дронов и ликвидируют с помощью артиллерии или пехоты.

Аналитики фиксируют продвижение россиян малыми группами Карта боевых действий на Покровском направлении. 21 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Тем не менее, даже неудачные попытки проникновения оказываются полезными для врага. Так, украинские защитники вынуждены перераспределять ограниченные ресурсы, чтобы закрывать потенциальные уязвимые участки обороны. А значительное количество зафиксированных проникновений приводит к расширению серых зон на карте, в том числе вблизи населенных пунктов и посадок. Это отражается в актуальных обновлениях карт: зоны неопределенного контроля становятся все обширнее.

"Проблемой также является катастрофическая нехватка людей в обороне, которыми не успевают закрывать дыры в позициях, и которые обнаруживает враг, чтобы двигаться именно этими маршрутами в тыл", — отмечает DeepState.

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Эксперты добавили, что такие случаи не могут интерпретироваться как полноценное продвижение противника. Даже наличие видео с российскими бойцами на определенной территории не является основанием для обновления карт вручную — слишком высок риск дезинформации и манипуляций.

Напомним, в городе Покровск Донецкой области зафиксировали проникновение российских ДРГ, которые проводят разведку боем. Они устраивают засады на бойцов ВСУ, из-за чего украинские защитники открыли на них охоту.