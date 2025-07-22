"Мы уже у вас за спиной": с какими проблемами столкнулись ВСУ из-за российских ДРГ в Покровске

Серия вражеских ДРГ, которые прорываются в глубокий тыл, — это не просто случайные вылазки, а подготовка к большему наступательному этапу. Вражеская ДРГ работает как разведка боем, считают украинские защитники.

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В городе Покровск Донецкой области зафиксировали проникновение российских диверсионно-расследовательских групп. Они устраивают засады на бойцов ВСУ, из-за чего украинские защитники начали на них охотиться. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", — отметили аналитики.

Они проинформировали, что сейчас еще продолжается поиск и уничтожение этих групп. Известно, что часть диверсантов ликвидировали, часть еще находится в городе. Цель противника очевидна — закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

"К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "ДРГ" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", — написали аналитики DeepState.

Военный с позывным "Мучной" в своем телеграм-канале проинформировал, что широкомасштабное вторжение в сам Покровск в ближайшие дни маловероятно, но угроза серьезно возросла.

"Серия вражеских ДРГ, которые прорываются в глубокий тыл, — это не просто случайные вылазки, а подготовка к большему наступательному этапу. Вражеская ДРГ работает как разведка боем: выясняют где слабые рубежи, какие дороги открыты, как быстро реагирует оборона. Их глубина проникновения (вплоть до окраин Покровска) говорит о том, что враг прощупывает тыл перед возможным ударом, проводит психологическое давление — мол, "мы уже у вас за спиной" и т.д.", — написал он.

По его мнению, вероятный сценарий может быть таким, что диверсионные группы продолжат заходить с атаками по логистике, складах, постах и могут попытаться окружить город с юго-востока, также активно могут применить артиллерию и авиацию, чтобы дестабилизировать ситуацию, посеять панику. Параллельная с этим — попытка прорыва тактическими группами в пригород, если будет успех на флангах.

"Все последние ДРГ были уничтожены или обезврежены, что свидетельствует о действенной контрдиверсионной работе. Враг еще не готов к штурму Покровска, но активно готовит плацдармы и зондирует тыл. В ближайшие дни возможны усиление обстрелов, провокации, появление вновь диверсионных групп", — считает "Мучной".

Между тем, в сети распространили видео как военные Сил Обороны попадают в засаду россиян на углу улиц Шевченко и Защитников Украины в Покровске.

Напомним, что 17 июля сообщалось, что на Сумщине ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ, которая проникла вглубь украинской территории.