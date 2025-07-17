"Продавливают": ВСУ на Сумщине ликвидировали ДРГ россиян, которые пробрались в украинский тыл

Оккупанты продвигаются вперед одноразовыми штурмовыми группами. Они истощают запасы украинских защитников и затрудняют ротацию.

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На Сумщине Вооруженные силы Украины ликвидировали вражескую диверсионную группу, которая проникла вглубь украинской территории. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

Бойцы рассказывают, что у россиян сформировалась типичная тактика на этом участке фронта — мясные штурмы.

Впрочем, перед тем, как на позиции выходит "мясо", россияне запускают первый этап — работу диверсионных групп. Их задача — пробраться в тыл, перерезать логистику, взять под огневой контроль дороги между опорными пунктами ВСУ.

"Если им это удается — ситуация становится критической. Закрепившись, ДРГ получают БК и провизию дронами, что позволяет им держаться автономно и угрожать нашим подразделениям в тылу. Одновременно это затрудняет доставку подкрепления и боекомплекта на передовую", — рассказывают бойцы 225 ОШП.

После этого оккупанты продвигаются вперед одноразовыми штурмовыми группами. Они истощают запасы украинских защитников и затрудняют ротацию.

"Если логистика уже нарушена, оборону держать все труднее. Так россияне "продавливают" позиции, пока те не становятся непригодными к удержанию. Единственный действенный ответ — это аэроразведка. Именно она обнаруживает ДРГ до того, как те успеют закрепиться, и позволяет нанести превентивный удар", — отмечают в ВСУ.

Напомним, что на Сумском направлении Силы обороны смогли вклиниться в оборону ВС РФ на нескольких участках, из-за чего оккупантам грозит окружение.

Сообщалось, что ВС РФ ведут боевые действия, используятактику малых штурмовых групп на границе Сумской области.